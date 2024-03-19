Oğuzeli\'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Politika

Oğuzeli'ndeki çarpık yapılaşmanın önüne geçip, Oğuzeli'nin çehresini değiştirecek ve daha modern bir hale getirecek Kentsel Dönüşüm Projesinin ilk yıkımı gerçekleştirildi.

Gerçekleşen yıkım programına Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Ak Parti İlçe Başkanı Hilmi Özbudak, Milliyetçi Hareket Partisi ve Ak Parti Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

"Ne yapıyorsak Oğuzeli için"

Oğuzeli'nin girişini modern bir görünüme kavuşturmayı amaçladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Sait Kılıç, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Oğuzeli bırakmayı amaçlıyoruz" dedi.

Proje hakkında bilgi veren Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "'Canla Başla Oğuzeli' parolası ile çıktığımız bu kutlu yolculukta bir sözümüzü daha yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Oğuzeli Belediyesi ilçe merkezinin girişini modern bir görünüme kavuşturmak için Toplu Konut İdaresi'yle (TOKİ) büyük bir projeye imza atıyoruz. İlçe merkezinin çehresini değiştirecek olan proje 35 dönümlük ilçe girişini kapsıyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana Oğuzeli'ndeki çarpık yapılaşma sorununun önüne geçmek için çok uğraş verdik. Bugün burada verdiğimiz mücadelenin ilk meyvesini topluyoruz. Ne yapıyorsak Oğuzeli için, sizler için yapıyoruz. Oğuzeli'nde yaşayan insanlara yakışır bir yaşam alanı oluşturmamız gerekiyor. Burada yapılacak konutlar ferah şekilde olacak. Örnek bir proje olacak. Amacımız niyetimiz hayırdır. İnşallah sonumuz da hayır olur. Bu işe çomak sokmak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Oğuzeli bırakmayı amaçlıyoruz. Sizlerle birlikte ilçemizi yeniden imar edeceğiz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP