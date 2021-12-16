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"OHAL ilan edilebilir" diyen Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten yeni açıklama - Son Dakika

"OHAL ilan edilebilir" diyen Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten yeni açıklama

16.12.2021 19:26

Geçtiğimiz günlerde "Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir" sözleriyle gündem ola AK Parti iktidarı döneminde hazırlanan reform yasalarının mimarlarından Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten yeni açıklama geldi.. Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değer kaybına ilişkin görüş belirten Özgenç, "Sorun, erken seçimle, bir yönetim değişikliği ile hallolabilecek sorun olma özelliğini yitirmiş durumdadır. Bu nedenle TBMM'de genel görüşme yapılmasına acil ihtiyaç bulunmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, önceki günlerde sosyal medya hesabından "Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" yorumunda bulunmuştu. Prof. Dr. İzzet Özgenç, tartışma yaratan "Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir" sözleriyle ilgili özür diledi. Tartışılan sözleriyle ilgili iki günde üçüncü defa açıklama yapan Özgenç, çıkış yolu olarak piyasa ekonomisini işaret etti.

"TEMEL SEBEP, MERKEZ BANKASI'NIN İÇİN BOŞALTILMIŞ OLMASI"

Bu gelişmelerin ardından Prof. Dr. İzzet Özgenç, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Çağrı" başlığıyla yeni bir açıklama yaptı. Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değer kaybına ilişkin görüşlerini açıklayan Özgenç, ''Türk lirasının yabancı paralar karşısında sürekli değer kaybı, kitlelerin alım gücünün azalması ve fakirleşmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu değer kaybındaki temel sebep, Merkez Bankası'nın içinin boşaltılmış olmasıdır. Milyarlarca dolara baliğ dış borcun ödenebilmesi için döviz cinsinden paraya ihtiyaç bulunmaktadır. Asıl sorun, bu paranın bulunamamasından kaynaklanmaktadır. Bu sorun, tuzu kuru danışmanların yönlendirmesine bırakılamayacak kadar ciddi bir boyuta ulaşmıştır. Muhalefetin bu sorunu kullanarak erken seçim kararı alınmasını sağlamaya çalışması olağan bir durumdur.'' ifadelerini kullandı.

''SORUN, ERKEN SEÇİMLE ÇÖZÜLME NİTELİĞİNİ YİTİRDİ''

Sorunun erken seçimle bitmeyeceğini söyleyen Özgenç, ''Ancak sorun, erken seçimle, bir yönetim değişikliği ile hallolabilecek sorun olma özelliğini yitirmiş durumdadır. Bu nedenle erken seçim kararı alınsın veya alınmasın, TBMM'de özellikle bu sorunun ele alınacağı bir genel görüşme yapılmasına ve grubu bulunan siyasi partilerinin mutabık kalacağı çözüm yöntemlerinin bulunmasına acil ihtiyaç bulunmaktadır. Aksi taktirde kamu açısından ortaya çıkabilecek en ehven sonuç, ilgili kamu otoritelerinin güvenilirliğinin önemli ölçüde zedelenmesi olacaktır." diye yazdı.

OHAL ilan edilebilir diyen Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten yeni açıklama

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Son Dakika Politika 'OHAL ilan edilebilir' diyen Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten yeni açıklama - Son Dakika


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