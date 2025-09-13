Okandan ZUCHEX Fuarı'nda Kayserili Firmaları Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Okandan ZUCHEX Fuarı'nda Kayserili Firmaları Ziyaret Etti

Okandan ZUCHEX Fuarı\'nda Kayserili Firmaları Ziyaret Etti
13.09.2025 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan, ZUCHEX Fuarı'nda Kayserili girişimcilerle bir araya geldi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ZUCHEX 2025-35. Uluslararası Ev & Mutfak Eşyaları Fuarı'nı ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de düzenlenen Kapı Fuarı'nın ardından bu kez İstanbul'daki dev organizasyonda hemşehrileriyle bir araya gelen İl Başkanı Okandan, fuarda stant açan Kayserili firmaları ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Kayseri'nin üretim gücüne ve girişimci ruhuna dikkat çeken Okandan, "Hem şehrimizin hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan kıymetli hemşehrilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Kayseri'mizin adını uluslararası alanda başarıyla temsil eden girişimcilerimizin yolu ve bahtı açık olsun." ifadelerini kullandı.

ZUCHEX 2025 Fuarı'nda yer alan Kayserili firmalar, ziyaretlerinden dolayı İl Başkanı Okandan'a teşekkür ederek, Kayseri'nin üretim gücünü tüm dünyaya tanıtmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

İstanbul, AK Parti, Politika, Ekonomi, kayseri, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Okandan ZUCHEX Fuarı'nda Kayserili Firmaları Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi TOGG'un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55’e varan zam Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55'e varan zam
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar
TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum atandı TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim

18:56
Aslan son dakikalarda açıldı Galatasaray, ligde 5’te 5 yaptı
Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı
18:46
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü Feci kaza kameralara böyle yansıdı
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü! Feci kaza kameralara böyle yansıdı
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
17:02
İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
16:06
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP’li 2 isim için ihraç talebi
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP'li 2 isim için ihraç talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 19:10:22. #7.12#
SON DAKİKA: Okandan ZUCHEX Fuarı'nda Kayserili Firmaları Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.