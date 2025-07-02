Oktay: Barış Süreci İçin Diplomasi Önemli - Son Dakika
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Oktay: Barış Süreci İçin Diplomasi Önemli

Oktay: Barış Süreci İçin Diplomasi Önemli
02.07.2025 21:13
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Oktay, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için diplomasi ve barış müzakerelerinin gerekliliğine vurgu yaptı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Arzumuz, komşularıyla, çevresiyle, bölgesiyle barış içerisinde yaşayan, kalkınan ve sorunlarını kendi içerisinde çözebilen bir bölgeyi inşa edebilmek. Bunu yapabilmek de Rusya- Ukrayna arasında devam eden savaşın bir an önce çözüme kavuşturulmasından geçiyor." dedi.

Oktay, Ukrayna- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanı Ahtem Çiygöz ile görüştü.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal'in de bulunduğu görüşme, Oktay'ın makamında gerçekleşti.

Burada konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa değinerek, devam eden çatışmanın kendilerine üzüntü verdiğini dile getirdi.

Oktay, Türkiye'nin bölgesinde ateş çemberi içerisinde güvenli bir liman olmaya devam ettiğini söyleyerek, "Sadece bizim güvenli liman olmamız bir şey ifade etmiyor. Arzumuz, komşularıyla, çevresiyle, bölgesiyle barış içerisinde yaşayan, kalkınan ve sorunlarını kendi içerisinde çözebilen bir bölgeyi inşa edebilmek. Bunu yapabilmek de özellikle Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın bir an önce çözüme kavuşturulmasından geçiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin iki tarafın da masada olduğu, kalıcı ateşkesin sağlandığı ve barış anlaşmasıyla sonuçlanacak bir sürecin yürümesi için elinden geleni yaptığına dikkati çeken Oktay, Türkiye'nin bu konudaki çalışmalarını anımsattı.

Oktay, bölgede savaşın bitmesini istemeyen tarafların olduğunu dile getirerek, Türkiye olarak herkesin çıkarının savaşın olmadığı bir ortamda bulunduğuna inandıklarını kaydetti.

En kötü barışın, en iyi savaştan çok daha iyi olduğuna dikkati çeken Oktay, "Bunun için de bu savaş nasıl durdurulabilecekse onun için iki tarafı tekrar masaya oturtmayla alakalı, bir an önce ateşkesin sağlanması, insanların ölümünün durdurulması, Ukrayna'da çekilen sıkıntıların bir an önce sona ermesiyle ilgili elimizden ne gelirse bugüne kadar yaptığımız gibi bugünden sonra da yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını ilk andan itibaren tüm platformlarda son derece net bir şekilde savunduklarını dile getiren Oktay, bunu Rusya ile görüşmelerde de aynı netlikte ifade ettiklerini aktardı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Türkiye'nin ev sahipliğinde, İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılan barış müzakerelerine değinerek, müzakerelerde elde edilen sonuçların kendilerini mutlu ettiğini ancak bunun yeterli olmadığına dikkati çekti.

Oktay, şöyle konuştu:

"Artık bunu bir ileri aşamaya almak, barış anlaşmasına gidecek bir süreci işletmek gerekiyor. Dışişleri Bakanlığımız burada çalışmaları yakinen sürdürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Zelenskiy ile hem de Sayın Putin ile bu görüşmelere devam ediyor. Her iki tarafla da konuşan, her iki tarafla da bir güven ilişkisine dayanan boyutta bir iletişim kanalının açık olduğu bir liderin ve bir ülkenin olması son derece kritiktir."

Oktay, parlamenter diplomasi boyutunda bulundukları tüm platformlarda savaşın bir an önce durdurulmasıyla alakalı her türlü katkıyı vermeye çalıştıklarını belirtti.

Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanı Ahtem Çiygöz de "Siz bizim hem sesimiz hem sözümüzsünüz." diyerek, destekleri için Türkiye'ye teşekkür etti.

Görüşme, basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: AA

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