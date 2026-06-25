Okul Güvenliği İçin Yeni Kanun Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okul Güvenliği İçin Yeni Kanun Teklifi

25.06.2026 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şenol Sunat, okul güvenliği için kanun teklifi sundu; çocukların güvenliğini öncelikli hedef olarak belirtti.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, "okul güvenliği"ne ilişkin verdiklerini kanun teklifine ilişkin, "Temennimiz bu teklifin Meclis'te ortak akıl ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla değerlendirilmesi ve çocuklarımızın güvenliği için güçlü bir toplumsal mutabakatın oluşmasıdır." dedi.

Sunat, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, okulların güvenliğine ilişkin bir kanun teklifi hazırladıklarını belirterek, destek verenlere teşekkür etti.

Okullardaki saldırılara ve güvenlik sorunlarına değinen Sunat, kanun teklifiyle "yeni nesil çocuk koruma modeli" inşa edildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir çocuk okula giderken ailesinin aklında artık sadece ders başarısı yok. 'Acaba bugün başına bir şey gelir mi' endişesi var. Bir öğretmen sınıfa girdiğinde artık sadece eğitim vermeye odaklanamıyor. Şiddetten, tehditten ve giderek büyüyen güvensizlik ortamından da kaygı duyuyor. Bugün bir çocuk yalnızca okul bahçesinde tehdit altında değil. Telefon ekranında, sosyal medyada, dijital zorbalığın içinde, bağımlılık ağlarının hedefinde, şiddeti özendiren içeriklerin kuşatması altında. Bu nedenle okul güvenliği artık sadece okul kapısından başlamıyor. Yalnızca bir bina güvenliği meselesi de değil. Türkiye artık bu gerçeklerle yüzleşmek zorunda."

Kanun tekliflerinin detayları hakkında bilgi veren Sunat, şu ifadeleri kullandı:

"Teklifimiz, daha fazla psikolojik danışman, daha erken müdahale, daha güvenli okullar, daha sorumlu dijital platformlar, çocukların silaha erişemediği daha güvenli bir Türkiye vizyonuna hizmet edecektir. O nedenle biz İYİ Parti olarak diyoruz ki okullar yalnızca eğitim verilen yerler değil, geleceğin inşa edildiği yerlerdir ve geleceğin güvenliği okulun güvenliğiyle başlamaktadır. Bu kanun teklifimizin arkasındaki temel anlayış da budur. Temennimiz bu teklifin Meclis'te ortak akıl ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla değerlendirilmesi ve çocuklarımızın güvenliği için güçlü bir toplumsal mutabakatın oluşmasıdır. Çünkü çocuklarımızın güvenliği hiçbir tartışmanın konusu değil, hepimizin ortak emaneti olmalıdır. Gelin, bir sonraki trajediyi beklemeden çocuklarımızı kaybetmeden bir an önce harekete geçelim."

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Okul Güvenliği İçin Yeni Kanun Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den istifasının gerekçesini Haberler.com’a açıkladı Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri Biri dizi oyuncusuymuş Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
Yamal’ın kardeşinin komik anları Yere düştü, kendinden geçti Yamal'ın kardeşinin komik anları! Yere düştü, kendinden geçti
Sondakika.com’a “Başkente Değer“ ödülü Sondakika.com'a "Başkente Değer" ödülü
Fenerbahçe’de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi

12:59
Maçın önüne geçen an Bütün takımı tek tek selamlayıp moral verdi
Maçın önüne geçen an! Bütün takımı tek tek selamlayıp moral verdi
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız
12:09
AK Parti kampında bir ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
12:06
Altındaki düşüş durdurulamıyor Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın
Altındaki düşüş durdurulamıyor! Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın
11:54
Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı
Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti! Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı
11:47
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor İsviçre’de “Tüketmeyin“ uyarısı yapıldı
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor! İsviçre'de "Tüketmeyin" uyarısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 13:01:15. #7.12#
SON DAKİKA: Okul Güvenliği İçin Yeni Kanun Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.