Okul Saldırıları İçin İnceleme Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okul Saldırıları İçin İnceleme Ziyareti

13.05.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Komisyon, Kahramanmaraş'ta okul saldırılarını incelemek üzere yarın ve cuma günü ziyaret yapacak.

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, komisyonun yarın ve cuma günü Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunacağını, saldırıda hayatını kaybeden çocukların mezarlarını ve yaralanan öğrencileri ziyaret edeceğini söyledi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Beyazıt, komisyon toplantılarında, alanında uzman isimleri, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerini dinleyeceklerini, mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerini çok yönlü ve bütüncül biçimde ele alacaklarını ifade etti.

Komisyonda yapılacak sunumlarla çalışmaları için sağlam ve sonuç odaklı bilgi zemini oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Beyazıt, elde edilecek görüş ve önerilerin çocukların korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesine önemli katkı sunacağını vurguladı.

Komisyon üyelerinden oluşan bir heyetle 14-15 Mayıs'ta Kahramanmaraş'a inceleme ziyareti yapacaklarını bildiren Beyazıt, şunları kaydetti:

"Bahsi geçen inceleme ziyareti kapsamında, hayatını kaybeden çocuklarımızın ve öğretmenimizin mezarlarını ziyaret edecek, ailelerine taziye ziyaretinde bulunacak, hastanede tedavi gören yavrumuzu ziyaret edeceğiz. Ayrıca yaralanan çocuklarımızın da evlerine ziyaretler yapacağız. Kahramanmaraş Valiliği'nde İl Milli Eğitim Müdürü, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Sağlık Müdürü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden oluşan bir heyetten konu hakkında kısa bir bilgi alacağız."

Beyazıt, bugünkü toplantıda yapılacak görüşme ve değerlendirmelerin, Kahramanmaraş'a gerçekleştirecekleri ziyarete katkı sunacağını kaydetti.

Beyazıt'ın konuşmasının ardından akademisyenlerin sunumlarına geçildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Okul Saldırıları İçin İnceleme Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

07:25
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
06:28
Trump, 9 Yıl Sonra Çin’i Ziyaret Etti
Trump, 9 Yıl Sonra Çin'i Ziyaret Etti
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:42:08. #7.13#
SON DAKİKA: Okul Saldırıları İçin İnceleme Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.