Ömer Bolat DTÖ Konferansı'nda Diplomasi Yürüttü
Ömer Bolat DTÖ Konferansı'nda Diplomasi Yürüttü

28.03.2026 10:18
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DTÖ konferansında Türkiye'nin ticaret vizyonunu aktardı ve ikili görüşmeler yaptı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14'üncü Bakanlar Konferansı kapsamında diplomasi trafiği yürüttü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 25-26 Mart 2026 tarihlerinde Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen DTÖ 14'üncü Bakanlar Konferansı kapsamında çok taraflı ve ikili temaslarda bulunarak, Türkiye'nin küresel ticaret vizyonunu güçlü şekilde ortaya koydu. Türkiye, söz konusu konferansta kural bazlı, adil ve kapsayıcı küresel ticaret sistemine olan bağlılığını vurgularken; özellikle gelişmekte olan ülkelerin haklarını gözeten yapıcı yaklaşımıyla uluslararası platformda dikkat çekti. Program kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ilk ziyareti, Türkiye Cumhuriyeti Yaounde Büyükelçiliği'ne gerçekleştirildi. Büyükelçi Volkan Öskiper ile yapılan görüşmede; Kamerun başta olmak üzere Afrika kıtasıyla ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye'nin ticaret diplomasisini sahada güçlendirme kararlılığı vurgulanırken, Afrika ile büyüyen ticaret hacmini daha ileri seviyelere taşıyacak adımların sürdürüleceği ifade edildi" denildi.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

DTÖ 14'üncü Bakanlar Konferansı marjında çok sayıda ülkenin bakanlarıyla kapsamlı temaslar gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bakan Bolat'ın, Somali Ticaret ve Sanayi Bakanı Jamaal Mohamed Hassan ile yapılan görüşmede; diplomatik ilişkilerin 60'ıncı yılı vesilesiyle mevcut ticaret hacminin artırılması, yatırımların teşvik edilmesi ve iş ortamının geliştirilmesi konuları ele alındı. Enerji, madencilik, tarım, balıkçılık, savunma, finans ve altyapı başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin artırılması yönünde karşılıklı irade ortaya kondu. Gana Ticaret, Tarımsal İşletme ve Sanayi Bakanı Elizabeth Ofosu-Adjare ile yapılan görüşmede; sanayi, madencilik, yenilenebilir enerji, sağlık, müteahhitlik hizmetleri alanlarında iş birliği imkanları değerlendirildi. Ayrıca Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının 2026 yılında Gana'da gerçekleştirilmesi planlandı. Singapur Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanı Grace Fu ile yapılan görüşmede; Türkiye-Singapur ticaretinin çeşitlendirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması yönünde öncelikler ele alındı. Çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi için ortak çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

