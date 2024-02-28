AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, darbelerin ve postmodern darbelerin, sadece ülkeye kötülük etmek isteyenlerin aracısı olduğunu belirterek, "Gerçek vatanseverlik Cumhuriyet'e, demokrasiye, meşru siyasete, millet iradesine ve hukuka sahip çıkmaktır." ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 28 Şubat postmodern darbesi denilen "millet düşmanı" girişimin yıl dönümü olduğunu ve bir kere daha tarih önünde mahkum edildiğini dile getirdi.
Her çeşit darbenin ve postmodern darbenin, bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"Hukuk-dışı vatanseverlik diye bir şey olmaz. Darbeler ve postmodern darbeler, sadece ülkemize kötülük etmek isteyenlerin aracısı olmuştur. Gerçek vatanseverlik Cumhuriyet'e, demokrasiye, meşru siyasete, millet iradesine ve hukuka sahip çıkmaktır. Millet iradesine karşı çıkan her girişim millete düşmanlıktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin temel değerlerine, Cumhuriyet'e, demokrasiye, meşru siyasete ve millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."
Son Dakika › Politika › AK Parti Sözcüsü: Darbeler ve postmodern darbeler ülkeye kötülük etmek isteyenlerin aracısıdır - Son Dakika
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, üniversitenin ziyarete açılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Zülfikar, eleştirilerin yanıltıcı olduğunu belirterek, üniversitenin kapılarında parmaklık olamayacağını ve ders işleyişinin bozulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat 'postmodern darbesi'nin 27'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Milletimiz 28 Şubat'ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz.
Fenerbahçe'nin bu sezon başında kadrosuna kattığı yıldız forvet Edin Dzeko hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, Dzeko'nun bu sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin yeni golcü adayı ise Arsenal'dan Eddie Nketiah.
2019'da Konya'nın Beyşehir ilçesinde bağımsız girdiği seçimi kazanan Belediye Başkanı Adil Bayındır, bu kez AK Parti'den aday gösterildi. Bayındır'ın adaylığına tepki gösteren bir vatandaş, "25 yıllık AK Partiliğimi bıraktım" ifadelerini kullandı.
Bitcoin, 59 bin 620 dolara kadar yükselerek yeni bir rekora doğru ilerliyor. Önümüzdeki haftalarda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin doları aşması beklenen Bitcoin'in yükselişinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Bitcoin spot ETF'lerine izin vermesi ve yaklaşan Bitcoin yarılanması etkili olabilir.
MİT tırları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Gül'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan sanık Gül, "Dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Dolayısıyla bu ceza direkt habere cezadır" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, halka açık düzenlediği toplantıda kendisini eleştiren vatandaşlardan birine "Sen kimsin lan, hadsiz, şerefsiz adam... Seni kimin gönderdiğini biliyorum. Şerefsiz oğlu şerefsiz" sözleriyle tepki gösterdi.
Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas bir süredir omuz sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu. Sakatlıktan dönen Vargas, son haliyle yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Gazeteci Şaban Sevinç, CHP'den milletvekilliği yapan FETÖ'cü Aykan Erdemir'in konusu açılınca canlı yayında öfkelenerek CHP'den milletvekili oldu, oldu da ne oldu si.tir oldu gitti işte" ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?