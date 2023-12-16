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Ömer Çelik, İsrail güçlerinin saldırısına uğrayan AA foto muhabiri Mustafa Haruf'a geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
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Ömer Çelik, İsrail güçlerinin saldırısına uğrayan AA foto muhabiri Mustafa Haruf'a geçmiş olsun dileklerini iletti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te görevi sırasında darbettiği AA foto muhabiri Mustafa Haruf'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Çelik, basın mensuplarının tarihin en zalim saldırılarını kayda geçirerek insanlık nöbeti tuttuğunu belirtti.

Ömer Çelik, İsrail güçlerinin saldırısına uğrayan AA foto muhabiri Mustafa Haruf\'a geçmiş olsun dileklerini iletti
16.12.2023 - 18:31,
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te görevi sırasında darbettiği AA foto muhabiri Mustafa Haruf'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin saldırısına uğrayan AA foto muhabiri Mustafa Haruf'a geçmiş olsun. Tarihin en zalim saldırılarını kayda geçiren basın mensupları, fedakarca insanlık nöbeti tutuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Doğu Kudüs, Ömer Çelik, AK Parti, İsrail, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ömer Çelik, İsrail güçlerinin saldırısına uğrayan AA foto muhabiri Mustafa Haruf'a geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
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