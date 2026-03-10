Ömer Çelik Ramazan İftar Programında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ömer Çelik Ramazan İftar Programında

Ömer Çelik Ramazan İftar Programında
10.03.2026 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Ramazan Kültür Akşamı ve İftar Programı'na katıldı.

Ankara Üniversitesi Güneş Meydanı'nda düzenlenen 'Ramazan Kültür Akşamı ve İftar Programı'na AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yanı sıra Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ile AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş de katıldı. Programda öğrencilerle bir araya gelen Çelik, iftar öncesi gençlerle sohbet etti. Burada konuşan Çelik, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerin aynı sofrada buluşmasının önemli olduğunu belirterek, "Bazı arkadaşlarla sohbet etme imkanımız oldu. Türkiye'nin her tarafından üniversitemizin bütün fakültelerindeki kardeşlerimizin bugün burada böylesi bir birlik içerisinde, beraberlik içerisinde bir sofranın etrafında buluşması herkes için çok kıymetli. Bu dünyanın ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir birliktelik. Onun için de hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

'DÜNYANIN ÇOK ZOR ZAMANLARINDAN BİRİSİNDEYİZ'

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Çelik, "Savaşlar, depremler, kıtlıklar, yoksulluklar dünyanın her tarafını sarmış durumda. Bütün bunun içerisinde ülkemizin, memleketimizin geleceğine daha güzel imzalar atmak için bu birlikteliği, bu beraberliği daha güçlü bir şekilde korumamız gerekiyor. Gazze'deki soykırımdan en son İran'a saldırıya kadar bir sürü kötülük etrafımızda kol geziyor. Hem bu kötülüklerle mücadele ediyoruz hem de ülkemizi bu kötülüklerden korumak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ama en büyük gücümüz, en büyük kuvvetimiz birliğimiz, beraberliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ankara Üniversitesi, Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Kültür, İftar, Son Dakika

Son Dakika Politika Ömer Çelik Ramazan İftar Programında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
Netanyahu’nun önüne sunuldu İsrail’in asıl korktuğu şey İran değilmiş Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş
Komşuda büyük panik Erbil’e düşen İHA patladı Komşuda büyük panik! Erbil'e düşen İHA patladı
İsrail’den İran’a büyük hava saldırısı 4 şehir aynı anda vuruldu İsrail'den İran'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruldu
İran ABD’nin hamlesine meydan okudu: Füzelerimiz yok ederse şikayet etmeyin İran ABD'nin hamlesine meydan okudu: Füzelerimiz yok ederse şikayet etmeyin
İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı’ndan geçebilir İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir

21:02
Galatasaray’ın yıldızından Şampiyonlar Ligi’nde ilk
Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde ilk
20:43
Canlı anlatım: Dev maçta tek gol var
Canlı anlatım: Dev maçta tek gol var
20:04
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
18:46
Almanya Başbakanı Merz: İran hedeflerinin çoğunu paylaşıyoruz
Almanya Başbakanı Merz: İran hedeflerinin çoğunu paylaşıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 21:50:40. #7.12#
SON DAKİKA: Ömer Çelik Ramazan İftar Programında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.