Ömer Çelik'ten Aşağılama Kınaması - Son Dakika
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Ömer Çelik'ten Aşağılama Kınaması

Ömer Çelik\'ten Aşağılama Kınaması
06.06.2026 13:35
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Ömer Çelik, kadınlara yönelik aşağılayıcı söylemleri kınayarak saygılı bir dil kullanılmasını vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz. Kadınlarla ilgili söylemlerin saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşıma sahip olması esastır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iş insanı R.K. tarafından sarf edilen ifadelerle ilgili sanal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz. Kadınlarla ilgili söylemlerin saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşıma sahip olması esastır. Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz. İnanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen aşağılayıcı yaklaşımlar nefret söylemi doğurur. Bu yanlış söylemlerden kesinlikle uzak durulması gerekir. 'Kürt kadın' ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz" dedi.

Nefret söylemlerinin, mizah kılıfı ile asla mazur gösterilemeyeceğini vurgulayan Çelik, "Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi, değerlerimize saygının bir gereğidir. Herkes inanç, kültür, etnik köken, kimlik ve cinsiyet konularında sağduyulu, nitelikli ve saygılı bir dil kullanmaya özen göstermelidir. Vatandaşlarımızın tamamı eşit onura, saygınlığa ve değere sahiptir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Ömer Çelik, Politika, Medya, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Politika Ömer Çelik'ten Aşağılama Kınaması - Son Dakika

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