Ömer Çelik\'ten İsrail\'in Suriye Saldırısına Kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehditidir. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA