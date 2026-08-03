Ömer Çelik'ten Netanyahu Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ömer Çelik'ten Netanyahu Tepkisi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çelik, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını 'soykırım' olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor. Bu 'soykırım şebekesi' son olarak Gazze'de 30'dan fazla sivili katletti ve sağlık tesislerini hedef aldı" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'in Gazze'de düzenlediği son saldırıya tepki gösterdi. Çelik paylaşımında, "Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor. Bu 'soykırım şebekesi' son olarak Gazze'de 30'dan fazla sivili katletti ve sağlık tesislerini hedef aldı. Bu saldırılar Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından yapıldı. Bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor. Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır. Netanyahu, saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Ömer Çelik, Politika, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Ömer Çelik'ten Netanyahu Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşil vatana komando kalkanı: Yangın riskine karşı kontroller artırıldı Yeşil vatana komando kalkanı: Yangın riskine karşı kontroller artırıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs’a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor
Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı
Pakistan’da protesto sırasında karakol girişinde intihar saldırısı: 7 ölü, 15 yaralı Pakistan’da protesto sırasında karakol girişinde intihar saldırısı: 7 ölü, 15 yaralı
İbrahim Tatlıses manevi kızını evlendiriyor: İsteme töreninde düğün tarihi de belli oldu İbrahim Tatlıses manevi kızını evlendiriyor: İsteme töreninde düğün tarihi de belli oldu
Bennu Gerede’nin canlı yayında boynuna taktığı altın kolye yetişkin oyuncağı çıktı Bennu Gerede'nin canlı yayında boynuna taktığı altın kolye yetişkin oyuncağı çıktı

15:40
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
15:07
Fenerbahçe’den Marcus Rashford bombası Aziz Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı
Fenerbahçe'den Marcus Rashford bombası! Aziz Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı
14:59
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi
14:47
AK Parti’den muhalefete “çerçeve yasa“ bilgilendirmesi
AK Parti'den muhalefete "çerçeve yasa" bilgilendirmesi
14:29
Erdal Beşikçioğlu’nun cezaevine nakledildiği anlar Görüntüsü korkuttu
Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Görüntüsü korkuttu
14:18
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 16:13:33. #7.12#
SON DAKİKA: Ömer Çelik'ten Netanyahu Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.