Ömer Çelik'ten Öğretmenler Günü Kutlaması

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin, hayatın sanatkarları olduğunu belirterek, "Her birimizin hayatında bıraktıkları izler, hayatımız boyunca tükenmeyen rehberlikleri için şükranlarımızı sunarız." ifadesini kullandı.