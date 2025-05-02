Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye Hedefi Stratejik Katkı Sağlayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması, ülkemizin her türlü siyasi kaos projesine karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayacağı gibi, yakın coğrafyamız için de ilham kaynağı olacaktır." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iç cephenin güçlendirilmesi çağrısının, giderek istikrarsızlaşan dünyada Türkiye'nin değerlerini ve kazanımlarını koruma ve ileriye taşıma iradesi olduğunu belirtti.

Bunun bölgeye yansımasının ise bölge halkları ile devlet arasında kardeşlik cephesinin yeniden ve güncellenerek inşa edilmesi olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Bu, emperyalist paylaşım savaşları ile dünyayı cehenneme çevirmeye çalışanlara karşı, insanlığın ve tüm kardeş halkların hakkının ve hukukunun korunmasıdır. Terörsüz Türkiye hedefi, tüm boyutlarıyla bu gelişmelerin siyasi çatısıdır. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması, ülkemizin her türlü siyasi kaos projesine karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayacağı gibi, yakın coğrafyamız için de ilham kaynağı olacaktır. Yakın coğrafyamızda birtakım güçlerin terör örgütlerini kullanarak vekalet savaşları üretmelerinin engellenmesi için imkan doğacaktır. Böylece bu odakların yakın bölgemizde çeşitli etnik ve mezhep grupları arasında çatışma üretme zemini ellerinden alınacaktır."

"Provokasyon üretenlerin farkındayız"

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımların, yakın bölgede tüm toplumsal ve siyasi dinamikler arasında daha sağlıklı diyalog kanallarının kurulmasına imkan sağlayacağını kaydeden Çelik, buna rağmen bazı çevrelerin karalama kampanyasının devam ettiğini belirtti.

"Hedefe ulaşılmasını engellemek için siyasi sis bombaları atanların ve provokasyon üretenlerin farkındayız." ifadesini kullanan Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"Bu kampanyaları yürütenlerin yakın bölgemizdeki gelişmeleri doğru okuyamadığı, hatta temel gerçekler konusunda doğru bilgi sahibi olmadığı görülmektedir. Bu yaklaşımlara sahip olanların yakın bölgemizin ve dünyanın içinden geçtiği şartları yönlendirmeye dönük bir siyasi çerçevesi ve siyasi pusulası da yoktur. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması, ülkemizin iç cephesinin güçlenmesine stratejik katkılar sağlayacaktır, Cumhuriyetimize ve demokratik siyasete güçlü bir siyasi enerji verecektir. Özünde kaderdaşlık olan vatandaşlığımızı, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri ekseninde tazeleyen imkanları üretecektir. Terörsüz Türkiye hedefine şimdiye kadar defalarca altını çizdiğimiz ilkeler çerçevesinde ulaşılmasıyla beraber, çivisi çıkan dünyaya karşı bölgemizde kardeşlik cephesinin yeni bir güçle inşa edilmesiyle cevap verme imkanı doğacaktır."

"Devlet politikası haline geldi"

İmralı'dan yapılan, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakması gerektiğine dair çağrıya değinen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütünün silah bırakmasına ve kendini feshetmesine dönük olarak önümüzdeki günlerde gelişebilecek her olumlu adım, bir sonraki olumlu adımı çağıracaktır. Her aşamayı titizlikle takip ediyoruz. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi ve stratejik çağrısı ile başlayan süreç, Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesiyle devlet politikası haline gelmiştir. Partiler arasındaki ziyaret trafiği sürecin siyasi oksijenini artırmış ve zeminini güçlendirmiştir. Cumhuriyetimizin sorunları çözme konusundaki demokratik kapasitesi yüksektir. Türkiye Cumhuriyeti, 'tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkesi esasında, millet şuuru ve devlet aklı ile gündemine hakimdir."