Ömer Çelik, Van Özalp'teki kazada ölenler için başsağlığı mesajı paylaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Van'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van'ın Özalp ilçesinde yaşanan elim trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız yaralılarımızla. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.