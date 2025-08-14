Ömer Günel Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Oldu - Son Dakika
Ömer Günel Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Oldu

14.08.2025 01:31  Güncelleme: 01:32
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Aydın İl Başkanlığı'nda yapılan basın toplantısında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili olarak seçildi. Günel, Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişini eleştirerek istifa çağrısı yaptı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekilliği'ne seçildi.

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ile CHP Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin partide yaşanan gelişmeler üzerine bugün Aydın'a geldi. Herk iki genel başkan yardımcısı parti binasında CHP Aydın İl Örgütü Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, parti yöneticileri, CHP'li belediye başkanları ve belediye meclis üyeleriyle bir toplantı yaptı. Toplantı sonunda Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde eş güdümü sağlamak için grup kurulması kararı alındı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili olarak seçildi. Karar, CHP Aydın İl Başkanlığı'nda yapılan basın toplantısıyla da duyuruldu.

Basın toplantısından sonra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçecek olmasıyla ilgili bir açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "25 yıldır CHP'nin başına taç ettiği Özlem Çerçioğlu'nun partisine ihanet edip, başka bir partiye gideceğine inanmıyordum. Ama görüyoruz ki ifade edildiği gibi Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor" diyerek 25 yıldır AK Parti politikalarını eleştiren tüm gücüyle CHP'nin üzerine gelen bir partiye intikalinin kendisini üzdüğünü belirtti.

Konuşmasına "Aydın halkının bunu affetmeyeceğini ifade ediyorum" diyen Günel, Özlem Çerçoğlu'nun mücadele etmek yerine işin kolayına kaçtığını belirterek "Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu halkın oyuyla, CHP'nin oyuyla seçilip, başka bir partiye gittiysen temsil ettiğin görevden de istifa etmen gerekir. Bu zaten daha önce CHP'den istifa eden belediye başkanlarına Özlem Çerçioğlu'nun yaptığı çağrıydı. Şimdi aynı çağrıyı ben yapıyorum. CHP'nin taban oyuyla Aydın'a belediye başkanı seçilmiş Özlem Çerçioğlu'nun bir an önce bu görevden istifa etmesi gerekir. Kurulan CHP grubunda görev alan ben ve diğer arkadaşlarım, Aydın halkının hakkını sonuna kadar savunacağız" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
