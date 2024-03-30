Ömer Günel, Kuşadası\'nda büyük miting düzenledi

Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, 31 Mart yerel seçimlerine saatler kala son büyük seçim mitingini binlerce Kuşadalının katılımıyla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda yaptı. Kuşadalılar, ellerinde taşıdıkları meşale, döviz ve pankartlarla Başkan Ömer Günel'i coşkuyla karşıladı.
İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na kurulan kürsüden alkış ve sloganlarla binlerce hemşehrisine seslenen Başkan Ömer Günel; "Bizim için kıymetli olan şey sevgi. Çünkü bu görevler sevgiyle ifa edilmezse bu kadar insanın buraya toplanması mümkün olamaz. Bu coşku ve yüzlerindeki gülümseme 5 yılı iyi geçirdiğimizin kanıtı. Bu aynı zamanda 31 Mart'ta bana yeniden görev vereceğinizin de kanıtı. Hepiniz kına gecemize hoş geldiniz. Görüyorum ki Kuşadası kararını vermiş. 31 Mart'ta düğünümüz var" dedi.
"Kuşadası bu kirli ittifaka gelmez"
Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Başkan Ömer Günel, kendisine karşı sahte hesaplar aracılığıyla iftira kampanyası düzenleyenlere gereken cevabı Kuşadası halkının sandıkta vereceğini vurgulayarak "AK Parti adayına sesleniyorum. Benim ve yakınlarımın kamu malı satın aldığını iddia ediyorsun. İspat et ben bu işi derhal bırakacağım. Evimin havuzu kaçakmış. Benim bir tane kaçak, bir tane hukuka aykırı işimi bulsunlar bugün istifa edeceğim. Biz de ahlak bulursunuz, vicdan bulursunuz, halkın her kuruşuna saygı bulursunuz. Özer Kayalı demiş ki, 'Havuzu kaçak.' Benim havuzum kaçak değil ama Özer Kayalı'nın havuzu kaçak. Belediye gidip işlem yaptığında havuzu kendi elleriyle yıktı. Dün personel maaşını ödeyemeyenler bugün bana iftira atıyor, yetmiyor Kuşadası için projeler atıyor bir de ortaya. Buradan İYİ Partili hemşehrilerime de sesleniyorum. Bugün İYİ Parti'ye oy verirsiniz, yarın o oy kime gider bilemezsiniz. Çünkü bugünün İYİ Parti adayının, yarın hangi bayrağa selam duracağı bilinmez. Ortada kötü bir ittifak var ve Kuşadası olarak bu ittifakın oyunlarına gelmeyeceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Bugüne kadar hiç umutsuz olmadım. Yapılamaz denilen her şeyi yaptım. Kuşadası'nı kendi kendine yeten bir kent haline getirdim. Ben Kuşadası halkına ve sizlerin Cumhuriyet sevgisine inanıyorum" dedi.
Başkan Ömer Günel'in konuşmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Belediye Meclis Üyelerinin tanıtımı yapıldı. Başkan Ömer Günel'in büyük mitingi, her yaştan binlerce Kuşadalı'nın ellerinde taşıdıkları meşale, afiş, döviz ve çiçeklerle pop müziğin sevilen ismi Berkay'ın birbirinden güzel şarkıları eşliğinde coşkuyla gece geç saatlere kadar sürdü. - AYDIN
Son Dakika › Politika › Ömer Günel, Kuşadası'nda büyük miting düzenledi - Son Dakika
Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, 31 Mart yerel seçimlerine saatler kala son büyük seçim mitingini binlerce Kuşadalının katılımıyla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda yaptı. Başkan Günel, konuşmasında sevgi ve destek mesajları verirken, rakiplerine cevaplarını da sandıkta vereceklerini belirtti.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan alt ve üst yapı çalışmaları ile sıcak asfalt çalışmalarından memnun olan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler'in Çeştepe Mahallesi'nde düzenlenen iftara katıldı. Çerçioğlu'na CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve CHP Efeler Belediye başkan adayı Anıl Yetişkin eşlik etti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Keçiören ilçesinde düzenlenecek olan 'Açık Yer Toplantısı' nedeniyle saat 12.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar, Anavatan Caddesi'nin Kızlarpınarı Caddesi, Özyurt Caddesi ve Gülbaba Caddesi keşişimi ile buraya açılan sokaklar araç trafiğine kapatılacak.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Biga ilçesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, pazar günkü seçimde şahsi ihtiraslarla adım atılmaması gerektiğini belirtti. Turan, Türkiye'de büyük adımların atıldığını ve destek istediği adaylarla birlikte güvenoyu olacak adımların atıldığını ifade etti. Ayrıca, muhalefeti eleştirerek, MHP ile Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini vurguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yerel seçimler öncesinde vatandaşlara hitap etti. Özhaseki, geçmişte yapılan hizmetlerin birkaç misli fazlasını gerçekleştirdiklerini belirtti ve Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi. Ayrıca, Türkiye'nin birçok alanda ilerleme kaydettiğini ve belediyecilikte çığır açtıklarını vurguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya'da yeni dönemde kentsel dönüşüm bekleyen mahallelerde ivedilikle çalışmaların başlanacağını ifade etti.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim kampanyası sürecinde İstanbul vizyonlarını paylaştıklarını ve tüm İstanbulluları birlikte yol yürümeye davet ettiğini söyledi. Kurum, deprem riskini ortadan kaldırmak, ulaşımın afetlere hazırlanmasını sağlamak ve sosyal destek projelerini sürdürmek gibi öncelikli projelerini anlattı. Ayrıca, gerçek belediyeciliğin İstanbul'a geleceğini vurgulayarak, 31 Mart'ta sandığa giderek İstanbul'un geleceği adına bir karar vereceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?