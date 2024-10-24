Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan ile Görüştü

Politika

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşerek mesajını paylaştı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüştüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Öcalan, şu ifadeleri kullandı:

"23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi'de Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim. Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: 'Tecrit devam ediyor. Şartlar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.'" - ANKARA