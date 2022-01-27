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Operasyon içeriden mi gerçekleşti? Ekrem İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler - Son Dakika

Operasyon içeriden mi gerçekleşti? Ekrem İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler

27.01.2022 11:50

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un kar yağışına teslim olduğu sırada İngiliz büyükelçi ile birlikte balıkçıya gitmesi büyük tartışma yarattı. Olayın yankıları devam ederken İmamoğlu, görüntülendiği mekanla ilgili dikkat çeken bir ifade kullandı.

İstanbul halkının kar yağışıyla mücadele ettiği sıralarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda görüntülenmesi tartışmaların fitilini ateşledi. Olayın yankıları sürerken İmamoğlu AKOM'da düzenlediği basın toplantısında hem eleştirilere yanıt verdi, hem de görüntülendiği mekana sitem etti.

İMAMOĞLU'NDAN ELEŞTİRİLERE YANIT

İmamoğlu, balıkçıda görüntülenmesi üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere "Benim tabii yoğun bir gündemde çalışırken böyle bir yemeğe gitme meselemin bu kadar gündeme taşınılmasını, taşıtılmasını ve bu süreç ile ilgili manipülasyonu şaşkınlıkla takip ettiğimi ifade edeyim. Bir Büyükelçi ile Türkiye'nin en yoğun ilişkide bulunduğu bir ülkenin temsilcisi ile yenilen bir yemekten bahsediyoruz. Biz yaklaşık 25 gün önce böyle bir buluşma gününü netleştirmiştik. Hatta gideceğimiz mekanı da belirlemiştik. O mekanda gizli bir yemek değil bu. Zaten kamuya açık bir alan" sözleriyle yanıt verdi.

OPERASYON İÇERİDEN Mİ YAPILDI?

İmamoğlu'nun gittiği balıkçıda fotoğrafının çekilmesi ve bu fotoğrafın sosyal medyaya servis edilmesi "Operasyon içeriden mi yapıldı?" sorusunu gündeme getirdi. İmamoğlu'nun da eleştirilere yanıt verirken mekanla ilgili satır arasında sarf ettiği "Benim 23 yıllık gittiğim bir mekan. Orada yaşanan bazı hususlar beni üzmüştür" şeklindeki sözleri bu iddiaları doğrular nitelikteydi.

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SON DAKİKA: Operasyon içeriden mi gerçekleşti? Ekrem İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler - Son Dakika
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