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Oral: Türk kadını varlığımızın temelidir - Son Dakika

Oral: Türk kadını varlığımızın temelidir

04.12.2021 15:09
Oral: Türk kadını varlığımızın temelidir

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesinin 87. Yıl dönümünü kutladı.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesinin 87. Yıl dönümünü kutladı. Başkan Oral, "Dünyanın birçok ülkesinde kadınların seçme ve seçilme hakkı düşünce aşamasında bile değilken, 87 yıl önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır" dedi.

Başkan Oral, 5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesinin 87. Yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınlara politik hakların verilmesi konusunda dünyadaki öncü ülkelerden biri olduğunu söyledi. Başkan Oral, "Türk kadının tarih boyunca önemli kahramanlıklara imza atmıştır. Türk kadını, vatanı ve milleti için erkeği ile omuz omuza büyük mücadelelerin altına imza atmıştır. Bu önemli gün nedeniyle tüm kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 87. yılını yürekten kutluyorum" diye konuştu. - YALOVA

Oral: Türk kadını varlığımızın temelidir

Metin Oral, Yalova, Aralık, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Oral: Türk kadını varlığımızın temelidir - Son Dakika


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