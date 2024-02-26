Rakip büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi

Politika

Ordu'da, Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta karşılaşıp tahterevalliye bindi.

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesi siyaset meydanları hareketlenirken adayların da kampanyaları sürüyor. Ordu'dan gelen görüntülerde ise siyaset arenasının alışkın olmadığı anlar kameraya yansıdı.

RAKİP ADAYLAR TAHTEREVALLİYE BİNDİ

772 bin nüfuslu büyükşehirde belediye başkan adayı olan Demokrat Partili Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partili Halit Duyar bir parkta tahterevalliye bindi. İki belediye başkan adayının tahterevallide sallandığı gülümseten anları ise saniye saniye görüntülendi.

"OYLAR TARTILMAYA BAŞLADI"

Saadet Partili Halit Duyar, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak esprili bir paylaşım yaptı. Duyar, paylaşımında "Oylar tartılmaya başladı" ifadelerini kullandı.