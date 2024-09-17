Ordu Millet Bahçesi İhalesi Yıl Başına Kadar Yapılacak

Politika

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Millet Bahçesi ihalesinin yıl başına kadar yapılacağının müjdesini verdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Güler, eski 19 Eylül Stadyumu alanına yapılacak olan alt katta 2 bin araçlık otopark, üstte Millet Bahçesi'nin ihalesinin yıl başına kadar yapılacağını söyledi.

Ankara'da önemli görüşmeler yaptıklarını aktaran Başkan Güler, "Altı 2 bin kişilik otopark, üstü Millet Bahçesi olacak projenin ihalesi yıl başına kadar yapılacak. İnşallah Ordu'nun otopark sorunu büyük oranda çözülecek. Aynı zamanda sığınak olarak kullanılmasıyla da güzel bir alan olacak. Ankara'da güzel çalışmalar yaptık. Bunun müjdesini vermek istiyoruz" dedi.

"Ordu- Giresun Havalimanı'nda bakım süresi kısalacak"

Ordu-Giresun Havalimanı'nın bakıma alındığını hatırlatan Başkan Güler, 50 gün olan bakım süresinin kısaltılacağını söyledi. Yüklenici firma ile görüşme yaptıklarını belirten Başkan Güler, "Mağduriyet yaşanmaması için çaba gösteriyoruz. Havalimanın bakımını yapacak olan müteahhitti ile görüştük. Kolaylık sağlayacaklar ve süreyi kısaltacağız. Bu sayede mağduriyet de azalmış olacak" diye konuştu. - ORDU