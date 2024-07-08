Ordu ve Muş'ta Sel Felaketinde 2 Vatandaş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Politika

Ordu ve Muş'ta Sel Felaketinde 2 Vatandaş Hayatını Kaybetti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ordu ve Muş'ta meydana gelen sel felaketinde 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Samsun ve Ordu illerinde yaşanan olumsuzluklar ve müdahale çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ordu'nun Ünye İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağışlarda 18 ihbar alındığını ve çalışmalara 695 personel ile 284 aracın katıldığını belirtti. Ayrıca, Muş'un Malazgirt ilçesinde de 1 vatandaşın sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği bildirildi.

08.07.2024 13:58
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Bakan Yerlikaya: "Ordu ve Muş'ta 2 vatandaşımız sel sularına kapılarak maalesef hayatını kaybetti"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ordu ve Muş'ta etkili olan sağanak yağışlar sonucunda meydana gelen selde 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 7 Temmuz 2024 Pazar günü için şiddetli sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve dolu nedeniyle; Samsun ve Ordu illeri için Turuncu uyarıda bulunmuştu. Uyarı verilen il ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza SMS ile bilgilendirme yapılmıştı. Samsun'un Ayvacık, Çarşamba ,Salıpazarı, Terme ve Tekkeköy ilçelerinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle toplam 60 ihbar alındı. Samsun'daki kuvvetli yağışlarda mahsur kalan 34 vatandaşımız bulunduğu yerden güvenlikli alanlara tahliye edildi. Samsun'da 460 araç 656 personel 25 motopomp ve 7 dalgıç, pompa ile sele müdahale edildi" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya paylaşımında Ordu'nun Ünye İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağışlarda ise 18 ihbar alındığını ve çalışmalarda toplam 695 personel ile 284 aracın görev aldığını belirtti.

Yerlikaya paylaşımının devamında Çaybaşı ilçesi Çayır mahallesinde 83 yaşında bir vatandaşın sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini ve Muş'un Malazgirt ilçesi Bahçeköy köyünde etkili olan kuvvetli yağışlarda ise 1 vatandaşın sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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