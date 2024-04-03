Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, mazbatasını aldı.
Orhaneli İbrahim Hüsniye Çağlayan İlköğretim okulu konferans salonunda düzenlenen mazbata töreninde, Orhaneli Seçim Kurulu Başkanı Hakim Cihangir Başıbüyük'ten mazbatasını teslim alan Tayır, "Önümüzdeki dönemde büyüklerimizin tecrübelerinden, küçüklerimizin fikirlerinden faydalanacağız. Onların bize ışık olan yol göstericiliği çerçevesinde hizmetlerimizi yapmaya gayret edeceğiz. Hiç bir zaman ayrıştırmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz, cinsiyetine ve milletine bakmayacağız, bir kardeşlik hukuku içerisinde yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Çiçeği burnuna Başkan Ali Osman Tayır, önceki dönem başkanlık yapan Ali Aykurt'tan görevi teslim aldı. - BURSA
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