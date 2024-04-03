Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır mazbatasını aldı

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır mazbatasını aldı

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, mazbatasını Orhaneli İbrahim Hüsniye Çağlayan İlköğretim okulu konferans salonunda düzenlenen törenle aldı. Tayır, önümüzdeki dönemde büyüklerin tecrübelerinden ve küçüklerin fikirlerinden faydalanacaklarını belirtti.

03.04.2024 15:06  Güncelleme: 15:09
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Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, mazbatasını aldı.

Orhaneli İbrahim Hüsniye Çağlayan İlköğretim okulu konferans salonunda düzenlenen mazbata töreninde, Orhaneli Seçim Kurulu Başkanı Hakim Cihangir Başıbüyük'ten mazbatasını teslim alan Tayır, "Önümüzdeki dönemde büyüklerimizin tecrübelerinden, küçüklerimizin fikirlerinden faydalanacağız. Onların bize ışık olan yol göstericiliği çerçevesinde hizmetlerimizi yapmaya gayret edeceğiz. Hiç bir zaman ayrıştırmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz, cinsiyetine ve milletine bakmayacağız, bir kardeşlik hukuku içerisinde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: İHA

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