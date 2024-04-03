Ortaca CHP Belediye Başkanı Evren Tezcan Göreve Başladı

Politika

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Ortaca CHP Belediye Başkanı seçilen Evren Tezcan mazbatasını aldıktan sonra görevi Alim Uzundemir'den teslim aldı.

Tezcan, görevi devraldıktan sonra personel ile tanıştı. Ortaca Belediye Başkanı Tezcan; "Ortaca hayaliyle çıktığımız bu yolda 31 Mart'ta bir demokrasi bayramı yaşandı. Ortacamızın sosyal belediyecilik anlayışı ile değerini hep birlikte yükseltecek, Ortacamızı büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracağız. Bu bir zafer değil, kentimiz ve hepimiz için yeni bir başlangıçtır. Bu süreçte öncelikle bana oy veren vermeyen tüm halkımıza ve gece gündüz demeden çalışan tüm emekçilerimize çok teşekkür ederiz" der. - MUĞLA