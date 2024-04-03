Ortaca CHP Belediye Başkanı Evren Tezcan Göreve Başladı

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Ortaca CHP Belediye Başkanı seçilen Evren Tezcan mazbatasını aldıktan sonra görevi Alim Uzundemir'den teslim aldı.
Tezcan, görevi devraldıktan sonra personel ile tanıştı. Ortaca Belediye Başkanı Tezcan; "Ortaca hayaliyle çıktığımız bu yolda 31 Mart'ta bir demokrasi bayramı yaşandı. Ortacamızın sosyal belediyecilik anlayışı ile değerini hep birlikte yükseltecek, Ortacamızı büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracağız. Bu bir zafer değil, kentimiz ve hepimiz için yeni bir başlangıçtır. Bu süreçte öncelikle bana oy veren vermeyen tüm halkımıza ve gece gündüz demeden çalışan tüm emekçilerimize çok teşekkür ederiz" der. - MUĞLA
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, geçmiş dönem Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan görevi devraldı. Devir-teslim töreninde konuşan Mandalinci, Bodrum için çalışacağını ve güvenenleri mahcup etmeyeceğini vurguladı.
Van'da Belediye Başkanlığı mazbatasının seçimi kaybeden AK Partili adaya verilmesi ve sandıktan zaferle çıkan DEM Partili aday Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının ise geri çekilmesi sonrası kentte ortalık karışmıştı. Sokağa çıkan DEM Partililer protesto gösterileri düzenlemiş, gösteriler birçok kente yayılmıştı. Bugün ise YSK'nın, mazbatayı Zeydan'a iade edeceğini duyurması sonrası kentteki protesto gösterileri sevinç kutlamalarına dönüştü.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı arayarak tebrik etti. Erdoğan, Samsun halkına da şükranlarını sundu. Toplantıda, Başkan Doğan, Samsun'u daha ileri taşıma sözünü yineledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da başarı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı, vandallığı bir hak arama yolu olarak görürse, dün olduğu gibi yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır" dedi.
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