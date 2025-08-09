Osman Aşkın Bak: \'Terörsüz Türkiye\' Süreci Önemli

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin Türkiye'nin dört bir yanında anlatılacağını belirterek, "Dolayısıyla bu noktada da hepimize önemli görevler düşüyor. Bunun için de hepimizin çok gayretli çalışması gerekiyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'na ziyarette bulunarak, İl Başkanı Ömer İler ve partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Bak, Diyarbakır ziyaretinin çok heyecanlı ve coşkulu geçtiğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde Diyarbakır'ın çok önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Bak, kentte bu enerjiyi ve sinerjiyi gördüklerini kaydetti.

Teşkilatlarının bu süreçte heyecanının önemli olduğunu söyleyen Bak, "Sahanın etkin şekilde ilerleyeceğine inanıyoruz. Teşkilatlarımıza da görev düşüyor. Bu süreci anlatmamız lazım. 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' çerçevesinde 'Terörsüz Türkiye' süreci Türkiye'nin dört bir yanında anlatılacak" dedi.

"Bu noktada da hepimize önemli görevler düşüyor" diyen Bak, "Bunun için de hepimizin çok gayretli çalışması gerekiyor. Teşkilatlarımıza ve bizlere çok büyük görevler düşüyor. Bu sinerjiyi ve enerjiyi hep beraber ileriye taşımamız lazım, başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bu ülkenin birlik beraberliğe ihtiyacı var. Birlik beraberliğimizi güçlendirerek bu süreci başarıyla yürüteceğiz" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR