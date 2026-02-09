Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti - Son Dakika
Son Dakika Logo
Politika

Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti

09.02.2026 15:11
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhuriyet Başsavcılığı'na ''ihaleye fesat karıştırma'' ve ''görevi kötüye kullanma'' iddialarıyla şikayet etti. İçişleri Bakanlığı, şikayet üzerine mülkiye müfettişi görevlendirdi.

İçişleri Bakanlığı, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan döneminde, Hıdırlıktepe bölgesinde hayata geçirilen projelerle ilgili yapılan şikâyet üzerine mülkiye müfettişi görevlendirdi. Şikayetin eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek tarafından "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" iddialarıyla yapıldığı öğrenildi. Mülkiye müfettişlerinin incelemesinin ardından soruşturma izni verilip verilmeyeceğine karar verilecek.

BAŞVURU ÜZERİNE BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

CHP'den istifa eden ve kulislerde AK Parti'ye katılacağı konuşulan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın PORTAŞ A.Ş Genel Müdürü olduğu döneme ilişkin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuru üzerine İçişleri Bakanlığı inceleme başlattı.

ŞİKAYET 6 OCAK 2026'DA YAPILDI

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Ankara'da Şükran Anıtı ve Şehitler Anıtı'nın da bulunduğu Hıdırlıktepe bölgesinde hayata geçirilen projelerle ilgili, 6 Ocak 2026'da yapılan şikâyet üzerine İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişi görevlendirildi. Osman Gökçek tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, Hıdırlıktepe'de yürütülen rekreasyon alanı ve anıt projelerine ilişkin, "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiaları yer aldı.

DİLEKÇEDE DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Şikâyet dilekçesinde, projelerin yapım sürecinin, Mesut Özarslan'ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yaptığı dönemde başlatıldığı vurgulandı. İhale süreçleriyle inşaat uygulamalarının da Özarslan'ın genel müdürlüğü döneminde yürütüldüğü kaydedildi. Başvuruda, proje kapsamında gerçekleştirilen bazı alım ve hizmet ihalelerinde rayiç bedellerin üzerinde fiyatlarla işlem yapıldığı, bu durumun kamu zararına yol açtığı iddia edildi.

GÖZLER HAZIRLANACAK RAPORDA

Şikâyetin ardından görevlendirilen mülkiye müfettişi tarafından başlatılan incelemenin, "ihale süreçleri, protokoller, sözleşmeler" ile "uygulama aşamaları" başlıklarında yürütüleceği bildirildi. İnceleme sonucunda hazırlanacak rapor kapsamında, soruşturma izni verilip verilmeyeceğine karar verilecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 1234 1234:
    konuşacak en son adam gökcek konuşmuş 115 40 Yanıtla
  • Fatih4510 Fatih4510:
    Hırsız hırsızı şikayet etmiş. 55 17 Yanıtla
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    neden çünkü çaldığını bölüşememiş :) 22 6
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bir birlerini şikayet edenler in adresi belli SİLİVRİ 11 4
  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    hahaha o şikayet bize geçmeden önceydi pardon diyecekler :)) 36 12 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    iyide daha geçmediki 5 3
  • aykut aykut:
    buda kapıcılar kralı filmindeki camda durup yazdım bunları gazteye diyen yaşlı amca gibi herkese dava açıyo 12 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:43
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.