Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın göreve başladı
BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın mazbatasını alarak göreve resmen başladı.
31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasının ardından seçilen başkanlar bir bir mazbatalarını alarak görevi devir alıyor. Osmangazi Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Erkan Aydın da düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Mazbata alım töreninin ardından meclis üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erkan Aydın'ın mazbata alma törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ve partililer katıldı.
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Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile başkent Saraybosna'da bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki iyi ilişkiler, Macaristan'ın AB sürecine verdiği destek ve ekonomik ilişkiler ele alındı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyların yüzde 47,96'sını alarak Keçiören Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Mesut Özarslan, görevi devraldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte vatandaşlara hitap eden Özarslan, halka hizmet belediyeciliği yapacaklarını ve projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
31 Mart seçimlerinde CHP'den Edremit Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ertaş, düzenlenen devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Ertaş, görevi devraldığı Selman Hasan Arslan'a teşekkür etti ve halka hitaben yaptığı konuşmada CHP'nin umudu temsil ettiğini belirtti.
Sakarya'nın Karapürçek, Serdivan, Kaynarca ve Geyve ilçelerinde yapılan yerel seçimlere ilişkin AK Parti ve CHP temsilcilerinin verdiği itiraz dilekçeleri ilçe seçim kurulları tarafından reddedildi.
CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Ardahan'da kazandıkları seçimin yenilenmesi kararını kabul etmeyeceklerini belirtti. Demir, sandıkta kazandıkları Ardahan ili ana sütü gibi hakkı olduğunu ve hakklarını yedirmeyeceklerini ifade etti. AK Parti adayı Yunus Baydar ise seçim sonuçlarına itiraz etti ve seçimin yenilenmesi ya da sandıkların tekrar sayılması talebinde bulundu.
MÜSİAD Azerbaycan Şubesi, Haçmaz ilinde iftar programı düzenledi. Programa, Haçmaz Valisi, MÜSİAD yöneticileri, milletvekili, iş adamları, şehit aileleri, Ahıska Türkleri ve gaziler katıldı. Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'da seçim sürecinin demokratik bir olgunlukla geçtiğini ve herhangi bir olumsuz olay yaşanmadığını belirtti. Vali Şahin ayrıca, kentte huzur ve güvenliğin öncelikli konular arasında olduğunu vurguladı. Toplantıda ayrıca, asayiş olayları, ihbarlar, sahil güvenliği, uyuşturucuyla mücadele ve trafik denetimleri gibi konular da değerlendirildi.
31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Selendi Belediye Başkanı seçilen Murat Daban görevi devraldı. Daban, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından mazbatasını alarak belediye binasına yürüdü ve burada destekçileriyle birlikte konuşma yaptı.
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, eski Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a yönelik sözlü saldırıyı kınayarak, saldırıyı organize edenleri, yapanları ve sebep olanları şiddetle kınadıklarını belirtti. Çağlayan, ayrıca devir teslim törenindeki nezaketsizlikleri de eleştirerek, CHP'nin gösterdiği erdemsizliği kınadı. Belediye Başkanı Tahsin Erdem ise saldırıyı tasvip etmediklerini ve özür dilediklerini ifade etti.
İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP'nin Ümraniye ve Arnavutköy'de belediye başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı itirazı reddetti. Kurul, her iki ilçede oyların yeniden sayılması talebini kabul etmedi.
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