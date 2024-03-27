Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Orhaneli Çivili Köyü'nde iftarda vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Politika

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Orhaneli Çivili Köyü'nde iftarda vatandaşlarla buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Orhaneli Çivili Köyü\'nde iftarda vatandaşlarla buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Orhaneli Çivili Köyü'nde düzenlenen iftar yemeğinde yüzlerce vatandaşla bir araya geldi. Başkan Dündar, destek sözü aldı.

27.03.2024 15:16  Güncelleme: 15:19
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Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Dündar, yüzlerce Orhaneli Çivili Köyü'nden vatandaşla iftarda buluştu.

Osmangazi ilçesinde yaşayan Orhaneli Çivili Köyü sakinleri Çiftehavuzlar Mahallesi'ndeki Orhaneli Çivili Kültür Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği'nde iftar yemeği düzenledi. Düzenlenen iftar yemeğine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ve Çivili Köylü vatandaşlar katıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı iftar yemeğinde Başkan Dündar, sevgi gösterileriyle karşılandı. Yemek kazanlarının başına geçen Dündar, iftara gelenlere yemek dağıtımı yaptı. Coşkulu kalabalıkla iftarını açan Dündar, Çivili Köylü vatandaşlardan destek sözü aldı.

Orhaneli Çivili Köylü vatandaşlarla iftarda buluşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi ilçemizde 15 yıldır görev yapıyoruz. Bu süre zarfında ilçemize güzel eserler kazandırdık. İlçemizin her mahalle ve sokağına hizmet götürdük. İnşallah vatandaşlarımızın destekleriyle önümüzdeki dönemde de hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu akşam burada görüyorum ki Çivili Köylü vatandaşlarımız bize desteğini verecek. Bu güzel iftar programını düzenleyen dernek başkanımıza ve Çivili Köyü sakinlerine teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz da yaptığı konuşmada,"Bu zamana kadar en güzel hizmetleri AK Parti belediyeleri yaptı. Bundan sonrada bu kadrolar yapacaktır. Hizmetlerin devamı için değerli hemşerilerimizden destek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Dündar, iftar yemeğinin ardından tezahürat eşliğinde uğurlandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Orhaneli Çivili Köyü'nde iftarda vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Orhaneli Çivili Köyü'nde iftarda vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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