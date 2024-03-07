Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni seçim ofisini coşkuyla açtı

Seçim çalışmaları çerçevesinde ilçeyi sokak sokak gezen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni seçim ofisini büyük bir coşku ve kalabalıkla açtı.
Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Dündar, yeni seçim ofisini Tahtakale Mahallesi'nde geniş bir katılımla açtı. Seçim çalışmaları çerçevesinde her gittiği mahallede büyük ilgi ve sevgi gösterisiyle karşılanan Başkan Dündar, yeni açtığı seçim ofisinde de büyük ilgi gördü. Tahtakale Mahallesi Akarsu İpekçi İş Sarayı'nda açtığı yeni seçim ofisinde Dündar, davul ve zurnayla büyük kalabalık tarafından karşılandı. Seçim ofisi açılışına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, AK Parti 23. Dönem Bursa Milletvekili Hayrettin Çakmak, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi ve vatandaşlar katıldı.
Yapılan duanın ardından seçim ofisinin açılışını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bursa'da ticaretin, sosyal yaşamın başladığı nokta olan Tahtakale'de bir aradayız. Buradan yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Yaptığımız hizmetlerin devamı için 31 Mart seçimlerinde sizlerden destek işitiyoruz. Buradaki coşku ve güzellik sizlerin bizlere güveninin tam olduğunu gösteriyor. Yeni açtığımız ofisimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Yeni seçim ofisinin hayırlı olmasını dileyen AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, "Buradaki coşku ve kalabalık 31 Mart'ta Mustafa Dündar, tekrar başkan diyor. Osmangazi Bursa'nın kalbi, Bursa medeniyet ve birikimler şehri, Osmangazi'yi ortaya çıkartan AK Parti Belediyeciliği oldu. Osmangazi'nin ismini dünyaya bu dönemde duyurdu. Osmangazi yaptığı çalışmalarla birçok büyük şehrin önüne geçti. Osmangazi bu dönemde marka oldu. Ak Parti kadroları olarak bizim işimiz çalışmak, biz bu işi ibadet olarak yapıyoruz. Bu zamana kadar çalışmalarımız sürdü bundan sonra da devam edecek" şeklinde konuştu. Kesilen kurbanın ve yapılan duaların ardından seçim ofisinin açılışı büyük bir kalabalıkla yapıldı. - BURSA
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