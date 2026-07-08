Başkan Aydın\'dan şehitlere ve sanatçılara vefa

Toplantının açılışında konuşan Başkan Erkan Aydın, Muğla, Van ve Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görevleri sırasında şehit olan polis memuru Tayfun Baş, Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut ve Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'e Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diledi. Aydın, ayrıca geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Türk sinemasının unutulmaz ismi Kadir İnanır ile kısa süre önce vefat eden Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Zihni Göktay'ı da saygı ve rahmetle andı.

Yaklaşık 10 gün önce Venezuela'da meydana gelen peş peşe depremlerde yaşamını yitirenler için de başsağlığı dileklerini ileten Başkan Aydın, arama kurtarma çalışmalarına özveriyle katılan Türk ekiplerine teşekkür etti.

Başkan Aydın orman yangınlarına karşı uyarılarda bulundu

Yaz aylarının gelişiyle birlikte meydana gelen orman yangınlarına dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Son yıllarda orman yangınlarında özellikle yaz aylarında büyük artış var. Geçen hafta Gökçeören Mahallemizde çok büyümeden bir yangın meydana geldi. Özellikle vatandaşlarımızı ve çiftçilikle uğraşan yurttaşlarımızı uyarıyoruz. Anız yakmada, piknikte, sigara atmada çok dikkatli olsunlar, ufacık bir kıvılcım koskoca ormanların yok olmasına sebep oluyor, hepimizin ciğerleri yanıyor ve üzülüyoruz" sözleriyle vatandaşlara seslendi.

Parti grup sözcülerinin değerlendirmelerinin ardından gündem maddeleri meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Toplantıda ayrıca komisyonlardan gelen raporlar ele alınarak değerlendirildi. Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonunun, Osmangazi ilçe sınırları içinde uygun görülen bir yere Prof. Dr. Lale Karabıyık isminin verilmesi ile ilgili raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, gündemdeki maddelerin karara bağlanmasının ardından sona erdi. - BURSA