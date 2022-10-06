Osmaniye haberi... Bakan Yanık Osmaniye'de - Son Dakika
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Osmaniye haberi... Bakan Yanık Osmaniye'de

06.10.2022 11:18
Osmaniye haberi... Bakan Yanık Osmaniye'de

Edinilen Osmaniye gelişmesine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Özden Huzurevi Dijital Bahar Odası açılışına katılmak üzere memleketi Osmaniye'ye geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Özden Huzurevi Dijital Bahar Odası açılışına katılmak üzere memleketi Osmaniye'ye geldi.

Bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere karayoluyla Osmaniye'ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Yanık'a hoş geldiniz çiçeği takdim edildi. Valilik Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından valilik makamına geçen Bakan Derya Yanık, basına kapalı olarak bir süre Vali Erdinç Yılmaz ve diğer protokol mensuplarıyla görüştü.

Valilik ziyaretinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Özden Huzurevi Dijital Bahar Odası açılışına katılacak. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Erdinç Yılmaz, Derya Yanık, Osmaniye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Osmaniye haberi... Bakan Yanık Osmaniye'de - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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