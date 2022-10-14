Sarıgül: "TDP olarak toplumsal barış affını arzu ediyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıgül: "TDP olarak toplumsal barış affını arzu ediyoruz"

14.10.2022 14:04

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mahkumlar için yaptığı af çağrısını Osmaniye'de yineledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mahkumlar için yaptığı af çağrısını Osmaniye'de yineledi.

Sarıgül, Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde, 9 Nisan'da parti olarak "genel af" çağrısında bulunduklarını hatırlattı.

Bu talebin siyasi değil vicdani olduğunu söyleyen Sarıgül, "Şu anda cezaevlerinde dünyaya gelen ancak hayatla buluşamayan binlerce çocuğumuz var. Dışarıda annelerine, babalarına kavuşamayan, anne baba özlemiyle yanan binlerce evladımız var. O nedenle TDP olarak toplumsal barış affını arzu ediyoruz. Kardeşlik hukuku için af diyoruz." ifadelerini kullandı.

Af çağırısıyla 67 cezaevi dolaştığını ve dolaşmaya devam edeceğini belirten Sarıgül, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, atalarımızın, dedelerimizin, ecdadımızın bize bıraktığı o güzel devletimiz, şefkatli devlettir, merhametli devlettir, adaletli devlettir. 250 binin üzerindeki kader mahkumunu da anneleriyle, babalarıyla, çocuklarıyla buluşturacağına inanıyorum." diye konuştu.

Sarıgül, daha sonra partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, TDP olarak yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

YORUMLAR
500
SARIGÜL'DEN CEZAEVİ ÖNÜNDE 68'İNCİ 'GENEL AF' ÇAĞRISI SARIGÜL'DEN CEZAEVİ ÖNÜNDE 68'İNCİ 'GENEL AF' ÇAĞRISI Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi
Kaynak: AA

Mustafa Sarıgül, Osmaniye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sarıgül: 'TDP olarak toplumsal barış affını arzu ediyoruz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:44 Türkiye ile Katar arasında 11 yeni anlaşma imzalandı
19:47 Bartın'daki maden ocağı patlamasının ardından yer altından çıkarılan 2 işçi konuştu
19:32 Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti
19:23 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten bomba açıklama! Oğluna hangi Türk ismini vereceğini söyledi
19:06 Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi
18:10 Dünya, Arjantin'de çekilen bu görüntülerle çalkalanıyor! Bufalo, avcılardan intikam aldı
18:08 Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doktoru açıkladı: Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp
18:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i yine bekletti! Rus lider elindeki notları hırsla masaya bıraktı
16:39 Bakan Varank, vatandaşın sık sık telefon değiştirmesi hakkında konuştu: Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 20:24:12. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıgül: "TDP olarak toplumsal barış affını arzu ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement