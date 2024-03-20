Osmanlı Ocakları, AK Parti adaylarını destekleyeceğini açıkladı

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Diyarbakır ve Şırnak'ta AK Parti'nin adaylarını destekleyeceklerini açıkladı.
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, beraberindeki heyetle AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ve İl Başkan Yardımcısı Hasan Doğan'ı ziyaret etti. Canpolat, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin Diyarbakır'da aday gösterdiği Mehmet Halis Bilden'i, Şırnak'ta ise Mehmet Yarka'yı destekleyeceklerini ifade etti.
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat, ziyaretine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Meydanlara küresel çetelerin indiğini görüyoruz. Bu anlamda ülkemizin namahrem eline teslim edilmemesi adına biz de 31 Mart seçimlerinde ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın haklarını savunmak için aldığımız kararları uygulamaya başladık. Osmanlı Ocakları'nın ve Ocak Partisi'nin belediye başkan adayı çıkarmadığı illerde Sayın Cumhurbaşkanımızın elini kaldırdığı belediye başkan adaylarını desteklemek için yurt genelinde çalışmalara başladık. Bugün Diyarbakır AK Parti İl Başkanlığı'na yaptığımız ziyaret de bu doğrultudadır. Bu ayın 27'sinde Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan Diyarbakır'a gelecek, biz de Osmanlı Ocakları olarak alanda yerimizi alacağız. Ülkemiz topyekün bir mücadelenin içindeyken biz de seyirci olamayız. Bu yüzden Osmanlı Ocakları'nın 31 Mart seçimlerinde üzerine düşen tüm sorumluluğunu yerine getireceğinden milletimiz emin olmalıdır" dedi. - DİYARBAKIR
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