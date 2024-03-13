Osmanlı Ocakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi halinde belediye başkan adaylarına destek verecek - Son Dakika
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Politika

Osmanlı Ocakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi halinde belediye başkan adaylarına destek verecek

Osmanlı Ocakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın talebi halinde belediye başkan adaylarına destek verecek

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili bir istek ve talebi olması durumunda ilgili belediye başkan adaylarına destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Canpolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli ve milli bir pozisyon alabilme imkanını İmamoğlu'ndan almak adına birleşmeleri çağrısında bulundu.

13.03.2024 18:55  Güncelleme: 19:00
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Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Cumhurbaşkanımızın 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili bizden bir istek ve talebi olursa ilgili belediye başkan adaylarına destek vermeye hazırız" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları demişti: "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim. Çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. İnşallah başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, bütün buralarda bir değişim dönüşümü yapalım. Çünkü gözler burada."

Bu sözler üzerine Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan kendilerinden bu yönde bir destek isterse belediye başkan adaylarına destek vereceklerini söyledi. Canpolat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalar milletimizin birlik ve bütünlüğü için önem arz ediyor. Bizlerde yapılan bu açıklama ve çağrılara kulak veriyoruz. Bu anlamda 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanımızın bizden bir istek ve talebi olursa ilgili belediye başkan adaylarına destek vermeye hazırız. Çünkü biz zaten Osmanlı Ocakları olarak bu yola, 'Kefenli Liderin Kefenli Askerleriyiz' diyerek çıktık. Biz her zor günde Türkiye'nin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda hareket eden bir Sivil Toplum Kuruluşu'yuz. Eğer vatanımız namahrem elinden kurtularak yerli ve milli kardeşlerimizin eline geçecekse ve Sayın Cumhurbaşkanımızda bu yöndeki düşüncelerini ifade ediyorsa, Osmanlı Ocakları'nın da bu yönde hareket etmesi elzem bir hal almıştır. Buradan Osmanlı Ocakları teşkilatlarına sesleniyorum; Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalara kulak verin. Yerli ve milli bir pozisyon alabilme imkanını İmamoğlu'ndan almak adına birleşin, tek nefes olun. Türkiye'yi mahrem elinden hep beraber kurtarın." - ANKARA

Kaynak: İHA

Kadir Canpolat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Osmanlı Ocakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi halinde belediye başkan adaylarına destek verecek - Son Dakika

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