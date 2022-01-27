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Osmanlı Ocakları'ndan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yamalı'ya tepki - Son Dakika

Osmanlı Ocakları'ndan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yamalı'ya tepki

27.01.2022 23:08
Osmanlı Ocakları'ndan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yamalı'ya tepki

Osmanlı Ocakları Genel Başkan Başdanışmanı Murat Canpolat, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı'ya tepki göstererek, "Şimdiye kadar elde ettiği tüm itibarları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Gelecek Partisi yönetimindeki zat, şimdi hangi itibar ile 16...

Osmanlı Ocakları Genel Başkan Başdanışmanı Murat Canpolat, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı'ya tepki göstererek, "Şimdiye kadar elde ettiği tüm itibarları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Gelecek Partisi yönetimindeki zat, şimdi hangi itibar ile 16 yıldır Cumhurbaşkanının yanında saf tutan Osmanlı Ocakları hakkında hadsiz yorumlarda bulunabiliyor" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkan Başdanışmanı Murat Canpolat, bir televizyon programında Osmanlı Ocakları Genel Merkezi hakkında açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı'ya yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi. Canpolat açıklamasında, "Kendisinin bir zamanlar yönetimin tasfiye makamında olduğunu iddia ederek şu anki konumunu dahi eski makamına isnatla kuvvetlendirme çabasında olan şahsiyetler, bizi kendilerine hedef yapmışlar. Bilinmelidir ki Osmanlı Ocakları, Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV binaları önüne siyah çelenk bırakarak FETÖ ile mücadeleyi başlatan ilk yapıdır. Osmanlı Ocakları, 15 Temmuz'da fert fert sokaklara inip hainlere karşı devletinin yanında ön safta yerini almış bir yapıdır. Şimdi birileri kalkıp bizim adımızı vererek, bizi ima ederek hain yaftası vurmaya çalışmasın. Hiçbir gelecek vadetmeyen parti mensupları şunu iyi bilmelidir ki, biz onlardan değiliz, bizi asla kendileri ile karıştırmasınlar. Osmanlı Ocakları, 15 Temmuz'dan evvel de FETÖ karşısında yer alırken de, 15 Temmuz'da sokakta iken de bu açıklamayı yapanlar bizim kadar cesur olabilmişler midir? Şimdiye kadar elde ettiği tüm itibarları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Gelecek Partisi yönetimindeki zat, şimdi hangi itibar ile 16 yıldır Cumhurbaşkanının yanında saf tutan Osmanlı Ocakları hakkında hadsiz yorumlarda bulunabiliyor" dedi.

"Osmanlı Ocakları'nın partileşme sürecinde 'Her koşulda Cumhur İttifakı'nın yanında yer alacağız' açıklamasının ardından böyle bir saldırıya geçmeleri çok manidardır"

Makamını kaybettikten sonra itirafçı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aleyhine çalışan bazı güruhların Cumhur İttifakı'nı destekleyenleri karalama çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Canpolat, "Osmanlı Ocakları'na çirkin ithamlarda bulunup, nankörlüklerinin temelini evvelce planlamış ve hedefini bizim üzerimizden Cumhurbaşkanına çevirmiş olanların tam da Osmanlı Ocakları'nın partileşme sürecinde, 'Her koşulda Cumhur İttifakı'nın yanında yer alacağız' açıklamasının ardından böyle bir saldırıya geçmeleri çok manidardır. Bilinmelidir ki, Osmanlı Ocakları 72 il, 400 ilçede sancak dalgalandıran bir yapıdır. Hiçbir gelecek vadetmeyen parti mensupları şunu bilmelidir ki; Osmanlı Ocakları halkın kendisini ifade edebilme özgürlüğünü barındıran bir sivil toplum kuruluşudur. Sivil toplum kuruluşları halk ve siyasiler arasında köprü vazifesi oluşturmaktadır. Lakin sadece seçim dönemlerinde bu köprüye ihtiyaç duyduğunu düşünen zihniyete elbette STK'ların öneminden bahsedemeyiz" ifadelerine yer verdi.

"Davutoğlu, AK Parti Genel Başkanı iken Osmanlı Ocakları hakkında bir genelge çıkarmış, ocağımıza yönelik itibar suikastı gerçekleştirmek istemiştir"

Canpolat, Yamalı'nın kendilerine yönelik söylediği sözlerin sebebinin açık bir şekilde anlaşıldığının altını çizerek, "Osmanlı Ocakları'nın kitlesi ile partilerinin kitlesini mukayese etmiş olacaklar ki, partileşme sürecimiz kendilerini epey tedirgin etmiş. Meyve veren ağaç misali Davutoğlu, AK Parti Genel Başkanı iken Osmanlı Ocakları hakkında bir genelge çıkarmış, ocağımıza yönelik itibar suikastı gerçekleştirmek istemiştir. Genelgede bizimle ilişkili değildirler yazan Davutoğlu, bugün AK Parti ile ilişkili de değildir, dahi AK Parti'ye karşı bir parti kurmuştur. Şimdi bu siyasi duruşun nesine insanlar güvenecek ve peşinden gidecektir. 15 Temmuz'dan hemen önce ocağımızı hedef alan Davutoğlu, 15 Temmuz gecesi AK Parti Genel Merkezi'nin Genel Başkanımız Kadir Canpolat'ın bizzat nöbetiyle korunduğunu biliyor mu? Demek ki 15 Temmuz'da yapılmak istenen darbe girişimine zemin hazırlamıştır. Şimdi utanmadan sıkılmadan ocağımızı hedef alan açıklamalar yaparak, Türkiye cephesiyle küresel cepheleri yine karşı karşıya getirmek istemiştir" dedi. - ANKARA

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Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı Ocakları, Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Osmanlı Ocakları'ndan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yamalı'ya tepki - Son Dakika
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