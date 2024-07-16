Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, 15 Temmuz Anma Programı'na katıldı - Son Dakika
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Politika

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, 15 Temmuz Anma Programı'na katıldı

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, 15 Temmuz Anma Programı\'na katıldı

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı. Canpolat, program sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin önemine vurgu yaparak, devletin ve milletin her türlü sorumluluğunu yerine getireceklerini belirtti.

16.07.2024 18:32
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Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programına davetli olarak katılım sağlayan Canpolat, program sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün siyasiler ve bütün vatandaşlar için çok büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin içte ve dışta geçirdiği zor dönemlerde güçlü bir liderin başta olmasının hayati bir önem taşıdığını belirten Canpolat, şunları kaydetti:

"Zor süreçlerde güçlü ve iradeli liderler başta olursa krizlerin transit geçtiğini ve her krizden daha güçlü çıkan bir ülke görüyoruz. 8 yıl aradan sonra aynı ruh ve manada yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olmamız bizlere o geceyi burada yaşadıklarımızı hatırlattı. Lakin bu gibi zor zamanlarda güçlü liderler başta olursa, devletimizi ve milletimizi hiçbir güç diz çökertemeyecektir. Bu anlamda her ölçülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir fırsattır, kadrini kıymetini hepimizin bilmesi gerekiyor."

Canpolat, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi olarak üzerlerine düşen tüm vatani ve insani dahi vicdani sorumluluklarından geri durmayacaklarını belirterek, "Üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizden devletimiz ve milletimiz emin olmalıdır. Geçişken krizleri bir kenara koyup yapılan milli mücadelede devletimizin ve yöneticilerinin kayıtsız şartsız destekçisi olmamız gerekmektedir. Bizde üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirecek bugüne kadarki desteğimizi bir sivil toplum kuruluşu üzerinden devam ettirirken şimdi birde siyasi arenada da sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Programa Canpolat'ın yanı sıra Ocak Partisi Genel Başkan Vekili İbrahim Gökhan Güngör, parti sözcüsü Aytaç Atabay ve genel başkan danışmanı Ercan Selçukoğlu katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, 15 Temmuz Anma Programı'na katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, 15 Temmuz Anma Programı'na katıldı - Son Dakika
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