Osmanlı ve Cumhuriyet Algı Operasyonlarına Karşı

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Osmanlı ilk giysimiz ise Türkiye Cumhuriyeti ise bir üst giysimizdir. Bu tur algı operasyonları hiçbir vatandaşımıza menfaat sağlamayacaktır" dedi.
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Osmanlı ve Cumhuriyet ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara yönelik yazılı açıklamalarda bulundu. Başkan Canpolat, yaptığı açıklamada, "Teknoloji sayesinde gerçeğe ve bilgiye ulaşmak kolaylaştıkça yalan ve bilgisizlik giderek artıyor. Tarihi gerçeklerden tarihi yalanlara doğru hızla yol alıyoruz. İnternetteki bilgi kirliliğinden en çok zarar görenler ise tarihe mal olmuş kişiler. Vahim olan şu; vatandaşlarımıza, bunların yalan olduğunu ispatlasanız da her zaman ikna olmuyor. Atatürk, Cumhuriyet, Osmanlı bu durumun en önemli tarihi örnekleridir. Sosyal medyalarda Cumhuriyete ve onun kurucularına hakaretler etmek hiçbir vatandaşımıza menfaat sağlamayacağı gibi birlik ve bütünlüğümüzü tehdit etmektedir. Çünkü İlk giysimiz Osmanlı bugünkü giysimiz ise Cumhuriyet'tir. Büyüyen beden yer yer elbise değiştir. Zamana ve şartlara göre sistem değiştirerek milletimizi ve devletimizi payidar kılmak hepimizin vatan borcudur" ifadelerini kullandı.
"Osmanlıya haksızlık etmemeliyiz"
" Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa ismini İslamiyet'ten, Kemal ismini Türklükten alarak hepimize rehber olmuştur" diye konuşan Canpolat, şunları kaydetti:
"Binlerce yıllık tarihi sürekliliğimiz içindeki son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun kurucusuna sahip çıkmak hepimizin görevidir. Ancak bunu yaparken geçmişe özellikle de Osmanlıya haksızlık etmemeliyiz. Liderlerimizin zor dönemlerde konuştukları ve yaptıkları bizi bağlamaz! Osmanlı Devleti 600 yıl boyunca adaletle yaşamıştır. Cumhuriyet Osmanlı'dan kalan miras üzerin kuruldu. Kök olmadan ağaç olmaz, Cumhuriyet bu kök üzerinde yükseldi. Cumhuriyetin inşası Osmanlı'dan devralınan mevcut idari sistem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Dünyaya yeni çağ açacak bir Türkiye'nin kuruluş felsefesi ve akıbetine şahitlik ederek, göz ve kulak muhakememizin olması, hepimizin şuurlu bir duruş sürdürmesi gerekir. Osmanlı ve Cumhuriyet birbirinden ayrıdır algısını yok ederek, Osmanlı'da biziz, Atatürk'te biziz. Tarihimizdeki 16 devlette bizim algısını oluşturmamız gerekir. Bu gerçekler açıkça ortadayken sürekli olarak Osmanlı'ya ve Cumhuriyete hakareti normal bir hale getirmek art niyettir. Türk milletini tarih bağıyla koparmaya çalışanların amacı bellidir. Cumhuriyete küfreden Osmanlı'ya da küfretmektedir. Milletimiz tarihimizi, ecdadımızı, geleceğimizi sosyal medyalardan değil gerçek kaynaklardan öğrenmelidir. Gençlerin artık Fulbright Anlaşması'nın dayatıldığı bir eğitim sistemiyle tarihimizi yanlış öğrenmesinin önüne geçmek adına eğitim sisteminde değişikliğe gidilmelidir. Bu yönde alınmayan her önlemden devletimiz sorumludur. Durum böyle olunca Osmanlı ve Cumhuriyeti birbirinden ayırarak inkar eden devletimizin kendisi olmaktadır. Bir şer ve iç karışıklık haline gelmekte olan bu sosyal medya platformlarına karşı önlem alınmalı, milletimiz anlatılan bu yalan tarihleri sosyal medyada gördükleri kulaktan dolma yazılarla öğrenmemelidir" dedi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Osmanlı ve Cumhuriyet Algı Operasyonlarına Karşı - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi.
Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi.
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı.
Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?