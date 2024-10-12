Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama - Son Dakika
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Politika

Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama

Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama

AK Parti'nin Savunma Sanayiine ek fon oluşturmak için hazırladığı vergi düzenlemesinde oyuncak bebek ve üç tekerlekli bisiklet gibi oyuncaklardan vergi alınacağı iddia edildi. Bu iddialarla ilgili açıklama yapan Gelir İdaresi Başkanlığı, ''Üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, pedallı arabalar gibi oyuncaklardan ÖTV alınacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır'' dedi.

12.10.2024 22:41
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Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 12 maddelik kanun teklifinde Savunma Sanayi Fonu'nun gelirlerini artırmaya yönelik çok sayıda hüküm yer alıyor. En dikkat çekici olanı ise limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira ücret alınması oldu. Sosyal medyada, yeni düzenlemede oyuncak bebek ve üç tekerlekli bisiklet gibi oyuncaklardan da vergi alınacağı iddiaları gündem oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İDDİALAR GERÇEK DEĞİL

Bugün bazı sosyal medya iletilerinde ve basın yorumlarında, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer alan ve kamuoyunun "drone" ismi ile bildiği eşyanın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamına alınması hususunun anlaşılamadığı görülmektedir.

ÖTV Kanununa göre verginin konusuna, Kanuna ekli listelerde yer alan ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tanımlı eşyalar girmektedir. Ürünün GTİP adı da uluslararası tanımlamaya göre Ticaret Bakanlığınca yapılmaktadır.

Dün Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen Kanun Teklifinin 10 uncu maddesi ile kamuoyunun "drone" diye bildiği ancak Kanun yazım tekniği açısından uluslararası tanımlamada yer aldığı GTİP numarası ile (9503.00) yazılması gereken ibare, eşyanın üst başlığını tanımlayan adı olup aşağıdaki gibidir:

"Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar; oyuncak bebekler için arabalar; oyuncak bebekler; diğer oyuncaklar; küçültülmüş (scale) modeller ve benzeri eğlencelik modeller (hareketli olsun olmasın);her türlü bilmeceler (puzzle)"

Buraya kadar eşyanın adı olup, esas verginin kapsamına alınan kısım bundan sonra parantez içinde yazılan "(Yalnız 9503.00.75.00.00; 9503.00.79.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış uçan oyuncaklar)" kısmıdır.

Basın yorumlarında ve iletilerinde Kanun yanlış okunduğundan, eşyanın adından hareketle; üç tekerlekli bisikletlere, skuterlere, pedallı arabalara, oyuncak bebekler gibi çocuk oyuncaklarına vergi getirildiği şeklinde yorumlar yapılmış, iletiler paylaşılmıştır.

ÖTV Kanunu GTİP tanımlı eşyaları vergi kapsamına aldığından, mevcut mevzuatın ekindeki listede yer alan eşyanın tamamen vergi kapsamına alınmak istenilmediği durumlarda, eşyanın adı ile esas vergilenen kısmın daraltıldığı ve bu daraltmanın "sadece" veya "yalnız" ibareleri ile belirlendiği görülmektedir.

Özetle, Kanun yazım tekniği olarak eşya adı şeklinde yazılması gereken ibarelerin, içeriğine girmeden sadece adından o eşyaya vergi getirildiği şeklinde yorumlanması doğru değildir.

Dolayısıyla üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, pedallı arabalar gibi oyuncaklardan ÖTV alınacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.

Gelir İdaresi Başkanlığı, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Bebek, Hukuk, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Politika Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • M G:
    Ben artık don giymiyorum belki onada vergi alırlar … Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın inşallah 89 2 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    çorap vergisi 62 1 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Hahah komediler ulkesi haline geldik 55 2 Yanıtla
  • Recep Balcı:
    Hırsızlar yine iş başında die düşünüyorum 46 1 Yanıtla
  • Ferhat Eser:
    Kuş yeminede vergi geliyormuş 34 0 Yanıtla
  • gurcan dikici:
    yok deve !!! 27 1 Yanıtla
  • Sabri Kılıc:
    almazsanız hattım kalır 21 0 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    A nasıl olur 3 tekerlekli bisikletlerden tbv vergisi alınması lazim 16 0 Yanıtla
  • Mustafa Yıldırm:
    Hangi kameraya bakıyoruz, Ayranımız yok içmeye, atla gidiyoruz kene fe gündem değiştirmek için falan köfteci de şu çıktı falan çay firmasında bu çıktı , İsrail saldıracak fasafiso söylemler yapıştırlar vergileri, seneyede sarayın masraflarının artı aldığımız nefes başına vergi isterler demedi deme İbrahim 15 0 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Ötv yok aşk olsun ?? hizmet bedeli onun adı 11 0 Yanıtla
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