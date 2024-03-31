Politika

Oyunu kullanan denizin ve güneşin keyfini çıkardı

BARTIN - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un oy kullandığı Bartın'ın Amasra ilçesinde oyunu kullanan vatandaşlar sahile akın etti. Vatandaşlar denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Bartın'ın doğal güzellikleri, tarihi ve kültürü ile eşsiz ilçelerinden olan Amasra'da sabah saat 08: 00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı. Sandıkların yoğun rağbet gördüğü oy kullanma işleminin ardından Amasralılar, sahillere akın etti. Oylarını kullanan aileler, çocukları ile birlikte park ve bahçelere giderek, güneşin tadını çıkardı. bazıları ise sahil kenarında güneşlenerek, hem sıcakların hem de denizin tadını çıkardı.

Seçim nedeniyle ara veren balıkçılar da, oy kullanma işlemlerinin ardından son hazırlıklarını tamamladı. Yarın denize açılacak olan balıkçılar, sıcak havada ağlarını da deneme fırsatı buldu.