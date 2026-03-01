Özbekistan'dan Ortadoğu'ya İtidal Çağrısı

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'da çatışan tüm taraflara itidal çağrısı yaparak, öngörülemez sonuçlara yol açabilecek tehlikeli bir tırmanışa neden olabilecek adımlardan kaçınma çağrısı yaptı.

Bakanlıktan, İran'a yönelik saldırıların ardından tırmanan Ortadoğu'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, bölgede durumun keskin tırmanmasından derin endişe duydukları belirtilerek, "Tüm tarafları itidal göstermeye ve sadece askeri ve siyasi alanda değil aynı zamanda insani açıdan da öngörülemez sonuçlara yol açabilecek tehlikeli bir tırmanışa neden olabilecek adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz. Krizin uluslararası hukuk, siyasi ve diplomatik yollarla ve karşılıklı kabul edilebilir diyalog temelinde çözülmelidir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesini destekledikleri ve durumun bir an önce normalleşmesini umut ettikleri kaydedildi. - BİŞKEK