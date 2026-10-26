Özçağdaş, 10 Kasım'da yapılacak sınavda 6 bin sorunun verisinin girilmesini eleştirdi - Son Dakika
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Özçağdaş, 10 Kasım'da yapılacak sınavda 6 bin sorunun verisinin girilmesini eleştirdi

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Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, 10 Kasım'da yapılacak ortak yazılı sınavı eleştirdi. Özçağdaş, pilot illerde denenmeden yayılan sistemde 6 bin sorunun verisinin sisteme girilmesinin öğretmenin iş yükünü artıracağını savundu.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne ilişkin, "Açık uçlu soruların sisteme işlenmesi, kazanım eşleştirmeleri ve dijital süreçler, öğretmenin iş yükünü artırarak asıl görevi olan eğitime odaklanmasını engelleyecektir." dedi.

Özçağdaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ortak Yazılı Sınav Sistemi kapsamında 10 Kasım'da okullarda sınav yapılacağını anımsattı.

10 Kasım'ın, öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm yurttaşların Atatürk'ü andıkları, şükranlarını, özlemlerini, minnetlerini tekrar dile getirdikleri bir zaman olduğunu dile getiren Özçağdaş, bu günde ortak yazılı sınav yapılacak olmasını eleştirdi.

Sistemin pilot illerde denenmeden ülke genelinde hayata geçirilmesinin yanlış olduğunu savunan Özçağdaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu Anayasa'mızdaki eğitim hakkı, fırsat eşitliği ve öğretmen özerkliği ilkelerine açıkça aykırılık teşkil eden bir karardır. Sınavlar yapay zeka destekli bir sistem aracılığıyla merkezi olarak hazırlanacakmış. Öğretmenler her bir öğrenci için e-Okul Yönetim Sistemi'ne her soruya ait sınav sonuçlarını ayrı ayrı girmek zorunda. Yani ortalama 5 sınıfın dersine giden bir öğretmen 6 bin sorunun verisini sisteme girmek zorunda. Öğretmene yarattığımız iş yüküne bakın. Açık uçlu soruların sisteme işlenmesi, kazanım eşleştirmeleri ve dijital süreçler, öğretmenin iş yükünü artırarak asıl görevi olan eğitime odaklanmasını engelleyecektir."

Özçağdaş, TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'in "dijital mecraları denetleyecek RTÜK benzeri bir kurul oluşturulmasına" ilişkin önerisi bulunduğunu, böyle bir kurulun sosyal medya mecralarının kapatılmasına neden olacağını öne sürerek, bu duruma karşı çıkacaklarını söyledi.

Kaynak: AA
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