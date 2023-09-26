Özdağ'dan babası hakkındaki iddialara zehir zemberek yanıt: Ahlaksız, şerefsiz - Son Dakika

Özdağ'dan babası hakkındaki iddialara zehir zemberek yanıt: Ahlaksız, şerefsiz

Özdağ\'dan babası hakkındaki iddialara zehir zemberek yanıt: Ahlaksız, şerefsiz
Son Güncelleme: 26.09.2023 10:41

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, babası hakkında ortaya atılan ''Darbeci'' iddialarına ateş püskürdü. Özdağ, ''Allahsız, şerefsiz alçak bir adam ve pelikan terör örgütünün bütün sanal teröristleri günlerdir 2002'de Vefaat eden babam rahmetli Muzaffer Özdağ'a hakaret ediyor, rahmetli Adnan Menderes'in yüzünde sigara söndürmüştü yalanını söylüyorlardı. Oysa böyle bir olay olmadığı gibi rahmetli babam Adnan Menderes'in idam edilmemesi için MBK'ya mektup yazmıştı'' dedi.

Son dönemlerde sosyal medyada Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın siyasetçi olan babası Muzaffer Özdağ'a yönelik "darbeci" suçlamaları yapılıyor. Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ cephesi sessizliğini bozdu.

"AHLAKSIZ, ŞEREFSİZ, ALÇAK"

Babası hakkındaki iddialara ateş püsküren Özdağ, "Allahsız, şerefsiz, alçak bir adam ve pelikan terör örgütünün bütün sanal teröristleri günlerdir 2002'de Vefat eden babam rahmetli Muzaffer Özdağ'a hakaret ediyor, rahmetli Adnan Menderes'in yüzünde sigara söndürmüştü yalanını söylüyorlardı. Oysa böyle bir olay olmadığı gibi rahmetli babam Adnan Menderes'in idam edilmemesi için MBK'ya mektup yazmıştı" dedi.

"YALANLARINIZ İLE CEHENNEMDE YANIN"

Açıklamasının devamında Menderes ile babasının dost olduğunu ifade eden Özdağ, "Bütün bunları bilen rahmetli Aydın Menderes ile babam 1970'li yıllardan başlayarak dost oldular. Babam Vefaat edince başsağlığı telgrafı çekenlerden birisi de rahmetli Aydın Menderes'ti. Ahlaksız yalanlarınız ile cehennemde yanın" ifadelerini kullandı.

İşte Özdağ'ın o paylaşımı;

Özdağ'dan babası hakkındaki iddialara zehir zemberek yanıt: Ahlaksız, şerefsiz

Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özdağ'dan babası hakkındaki iddialara zehir zemberek yanıt: Ahlaksız, şerefsiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özdağ'dan babası hakkındaki iddialara zehir zemberek yanıt: Ahlaksız, şerefsiz - Son Dakika
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