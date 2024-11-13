Özdağ'dan 'Casusluk' Düzenlemesi Eleştirisi

Politika

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, "casusluk" düzenlemesine ilişkin, "Yasa teklifinin amacı ülkede kırıntısı kalmış ifade özgürlüğüne son çiviyi çakmaktan başka bir şey değildir." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunun gündemindeki yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ndeki "casusluk" düzenlenmesini değerlendirdi.

Özdağ, söz konusu düzenlemede "etki ajanlığı" yerine "Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme" faaliyetlerinden bahsedildiğini ifade etti.

Türk Ceza Kanunu'nda devlet sırlarına karşı suçların ve casusluk faaliyetlerinin düzenlediği kanun maddelerinin yer aldığını vurgulayan Özdağ, "Olmayan bir şeyden bahsediyorlarmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. İktidar şimdi yine yeniden tipik elma şekeri içine zehir zerkedilmiş bir konuyu daha huzura getiriyor. Devletin güvenliğini anladık da siyasal yararları nedir? Bu ülkede siyasal yarar denilince akla kimin ve neyin geldiğini kimse anlamıyor mu sanılıyor?" diye sordu.

Özdağ, casusluk düzenlemesinin anayasaya da aykırı olduğunu savunarak, "Türk Ceza Kanunu'nda bir eksiklik ve yetersiz kalan hususlar varsa gelin net ifadelerle bunu hep beraber düzenleyelim. Bizler ülkemizin, milletimizin kötülüğünü istemiyoruz ama milletimizin hepsine de keyfe keder casus damgası vuracak bir düzenlemeyi de asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Selçuk Özdağ, şunları kaydetti:

"Adına etki ajanlığı demedikleri ama öyle olduğu bilinen bu yasa teklifinin amacı, ülkede kırıntısı kalmış ifade özgürlüğüne son çivinin çakılmasından başka bir şey değildir. Ülke ekonomisi kötü, işsizlik ve yoksulluk artıyor, insanlar asayiş ve güvenlik sorunları yüzünden güvensiz hissediyor demek ajanlık faaliyeti sayılabilecek. TÜİK verilerinin yanlış olduğunu söyleyen uzmanlar, Türkiye'nin siyasal menfaatlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle ajan olarak yargılanacak."

Özdağ, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 16. maddesinin geri çekilmesini istedi. Bu konuda bütün muhalefet partilerini de ziyaret ettiğini anlatan Özdağ, "Bugün bu yasayı çekmezlerse, biz her türlü direniş hakkımızı meşru ahlaki ve hukuki zeminde yapacağız." ifadelerini kullandı.