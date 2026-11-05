Özdağ fon soruşturmasında mağdurların belli, isimlerin gizli tutulduğunu söyledi - Son Dakika
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Özdağ fon soruşturmasında mağdurların belli, isimlerin gizli tutulduğunu söyledi

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Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Meclis'te fon soruşturmalarında mağdurların belli olduğunu ancak isimlerin ve para hareketlerinin sır gibi saklandığını söyledi. Özdağ, fon soruşturmaları için Meclis araştırma komisyonu kurulmamasına tepki gösterdi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, fon soruşturmalarına ilişkin, "Mağdurlar belli ama soyguncular, vurguncular, isimler, hangi tarihte para yatırdılar, hangi tarihte ne kadar çektiler bunlar sır gibi saklanıyor." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de yaşanan son mağduriyetin "fon mağduriyeti" olduğunu söyledi.

Bu olayda mağdurların belli olduğunu ancak mağdur edenlerin gizlenmeyi başardığını ifade eden Özdağ, devletin vazifesinin millet mağdur olduktan sonra teselli vermek, çözüm önerisi sunmak olmadığını dile getirdi. Özdağ, "Devlet, sahip olduğu yaptırım gücüyle suç oluşmadan suçu önleyici tedbirler alır. Testi kırıldıktan sonra kıranın peşine düşmek vatandaşın ziyan edilen hakkını geri getirmez." diye konuştu.

Fon soruşturmalarına konu olayların ekonomiye verdiği zararın ortada olduğunu dile getiren Özdağ, "Mağdurlar belli ama soyguncular, vurguncular, isimler, hangi tarihte para yatırdılar, hangi tarihte ne kadar çektiler bunlar sır gibi saklanıyor. Sanki devlet sırrı, ticari sır gibi saklıyorlar." diye konuştu.

Özdağ, fon soruşturmaları kapsamında Meclis araştırma komisyonu kurulmamasına da tepki gösterdi.

Bazı milletvekili, belediye başkanı ile belediye meclis üyelerinin siyasi partilerini değiştirdiklerini anımsatan Özdağ, bu durumu eleştirdi.

Seçime ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özdağ, "Seçim 14 Mayıs 2028 tarihinde yapılacaktır. Ondan önce yapılacak hiçbir seçime 'evet' oyu vermeyeceğiz. Muvazaalı bir Anayasa'yı delme çalışmasına da 'dur' diyeceğiz." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA
Selçuk ÖzdağPolitikaGüncelSon Dakika

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