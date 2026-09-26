Özdağ İzmir\'de Netanyahu\'yu sandığa gömmeye ve Atatürk\'le birleşmeye çağırdı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Partililerle bir araya gelen Özdağ, yaptığı konuşmada, kentteki ziyaretleri kapsamında çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Özdağ, iktidarın politikalarını eleştirdi.

Ümit Özdağ, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimlere ilişkin, şunları kaydetti:

"Netanyahu denilen Orta Doğu'nun ve dünyanın baş belasını artık İsrail halkının seçimlerde sandığa gömmesinin zamanı gelmiş ve geçmektedir. İsrail halkının da Netanyahu'ya değil, barış isteyen liderlere ve siyasetçilere ihtiyacı vardır. Aksi takdirde Netanyahu'yla İsrail halkının da gün yüzü görmesi mümkün değildir. Daha o sığınaklarda kalmaya uzun süre devam ederler. Biz de Türkiye olarak Orta Doğu'da ekonomik işbirliklerini destekleyen, teşvik eden, öncülük eden bir dış politika izlemeliyiz."

Seçimlerdeki ittifaklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdağ, "Biz, meseleye siyasi partinin büyüklüğü, küçüklüğü açısından asla bakmıyoruz. İttifak oluştururken Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini savunan bütün siyasi partilerin bir araya gelmesi gerektiğini ifade ediyoruz. 'Birleşeceksek Atatürk'le birleşelim' diyoruz. Atatürk'le birleşme konusunda samimi olan bütün siyasi partilere de kapımız açık." ifadelerini kullandı.