Özdağ, Mekke Antlaşması'nı eleştirdi, Kızıldeniz'de Türk gemileri için uyarı yaptı

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, " Türkiye'nin Yemen'de Husilerle karşı karşıya gelmesi durumunda, Kızıldeniz'den geçen Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı tüm ticari gemiler açık hedef haline gelecektir." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Antlaşması'nı eleştirdi.

Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerle savunma iş birliği geliştirmesine karşı durmadıklarını, iş birliğine itiraz etmediklerini dile getiren Özdağ, "Ancak bizim itirazımız Türkiye'nin milli çıkarları yeterince gözetilmeden, sınırları açıkça çizilmemiş askeri yükümlülüklerin altına sokulmasına, ülkemizin başka devletlerin savaşlarının tarafı haline getirilmesine ve Türk milletinin geleceğinin kapalı kapılar ardında alınan kararlarla riske atılmasına yöneliktir. Mekke Ortak Savunma Antlaşması, milletimizin gözünden kaçırılarak, Gazi Meclisimizin iradesi yok sayılarak hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Anayasamızın 90. maddesi bir temenni metni değildir. Yangından mal kaçırır gibi Meclise tezkere getirme hazırlığı yapanlar, TBMM'nin onaylamadığı bu angajmanları hangi anayasal yetkiyle imzalamıştır?" değerlendirmesinde bulundu.

Özdağ, Türkiye'nin Yemen'deki bir çatışmaya doğrudan ya da dolaylı taraf yapılmasının ülkenin milli çıkarlarına indirilmiş ağır bir darbe olacağını, deniz ticaretinin ve ticari gemilerinin hedef alınacağını kaydetti.

Babülmendep Boğazı'nın Türkiye'nin dış ticareti ve deniz ulaşımı açısından hayati bir öneme sahip olduğuna işaret eden Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin Yemen'de Husilerle karşı karşıya gelmesi durumunda, Kızıldeniz'den geçen Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı tüm ticari gemiler açık hedef haline gelecektir. Türkiye'nin yıllardır binbir emekle Somali'de, Aden Körfezi'nde ve Afrika Boynuzu'nda kurduğu askeri, ticari ve diplomatik nüfuz, bu maceracı politika yüzünden tek bir günde heba olma riski taşımaktadır. Bu antlaşma komşumuz ve dost ülke İran ile Türkiye'yi sıcak bir çatışmanın eşiğine getirecek, ülkemizi birden fazla cephede belirsiz bir hesaplaşmanın içine çekecek bir hamledir. Bu antlaşma ne Türkiye'nin ne de bölge halklarının yararınadır. Bu durum, yalnızca Tel Aviv ve Washington'ın manipülasyon kabiliyetine ve 'böl-yönet' siyasetine hizmet eder."

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir'in "Bakanlık bize bir ayrıcalık tanıdı, 2 sene içerisinde 70 tane baro üyesi avukat arkadaşımızı hakim, savcı yaptık" şeklinde bir açıklama yaptığını aktaran Özdağ, "Bu cümle bir temenni değildir. Bu cümle, yargı bağımsızlığının ve liyakatin katledildiğinin açık, net ve resmi bir itirafıdır. Adalet Bakanlığı kimin bakanlığıdır? Sadece iktidara yakın baroların mı, yoksa 85 milyonun mu?" sorularını sordu.

Fon soruşturmalarına da değinen Özdağ, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere ilgili kurum yöneticilerinin istifa etmesi gerektiğini söyledi. Bazı Avrupa ülkelerinden konuya ilişkin örnekler anlatan Özdağ, bu tür olayların yaşandığı devletlerde o ülke yöneticilerinin istifa ettiğini söyledi.