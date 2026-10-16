Özdağ, TMSF kayyumuna tepki gösterdi, Halk TV'ye müdahalenin denetlenmesini istedi

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Medya kuruluşlarına yönelik kayyum kararlarının hukuki gerekçelerinin kapsamları ve yayın faaliyetleri üzerindeki etkileri kamuoyuna açık biçimde anlatılmalıdır. Soruşturma ile yayın özgürlüğü arasında sınır korunmalıdır." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen mali suçlarla ilgili soruşturma kapsamında, Mahiroğlu'nun ilişkisi tespit edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına tepki gösterdi.

Bu gelişmenin uluslararası medya kuruluşlarında da tartışıldığını aktaran Özdağ, Türkiye'deki basın özgürlüğünün yabancı medya kuruluşları tarafından da eleştirildiğini anlattı.

Televizyon kanalları arasında ayrım yapıldığını ileri süren Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Ahlak yalnızca muhaliflere hatırlatılacak bir kavram değildir. Kamu yararı yalnızca iktidarın eleştirilmesini önlemek için kullanılabilecek bir gerekçe de değildir. Bu konunun ekonomik boyutu da çok önemlidir. Basın özgürlüğü sadece medya kuruluşlarının ve gazetecilerin faaliyet özgürlüğü değildir. Siz medya kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürecek ekonomik gelir kaynakları olan ve ilan ve reklam haklarını engeller ve mahrum bırakırsanız, dolaylı yoldan basın özgürlüğünü fiilen yasaklamış olursunuz. Bugün yaşadığımız süreçte basın kuruluşları ve gazeteciler açısından en büyük baskı ve yasak, iktidarın uyguladığı ekonomik olarak yaşayamaz hale getirme politikasıdır."

Kamu reklamlarının basın kuruluşlarına eşit dağıtılmasına ilişkin TBMM'ye bir soru önergesi verdiklerini ifade eden Özdağ, şöyle konuştu:

"Kamu reklamlarının her medya kuruluşuna eşit miktarda verilmesini istemiyoruz, izlenme oranları, hedef kitle, reklamın amacı ve maliyet etkinliği elbette dikkate alınabilir. Ancak kriterler objektif, ölçülebilir, önceden belirlenmiş ve denetlenebilir olmalıdır. İstediğimiz şey ayrıcalık değil, adalettir. İstediğimiz şey kayırmacılık değil, şeffaflıktır. İstediğimiz şey kamu kaynaklarının siyasi sadakate göre değil, nesnel ölçülere göre dağıtılmasıdır."

Özdağ, bazı medya kuruluşlarına baskı uygulandığını ve reklam verilmediğini öne sürdü.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Özdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Medya kuruluşlarına yönelik kayyum kararlarının hukuki gerekçelerinin kapsamları ve yayın faaliyetleri üzerindeki etkileri kamuoyuna açık biçimde anlatılmalıdır. Soruşturma ile yayın özgürlüğü arasında sınır korunmalıdır. Halk TV'ye yönelik müdahale dahi yayınların durdurulmasına ve haber alma hakkının kısıtlanmasına yol açan uygulamalar hukuki denetime tabi tutulmalı, ölçülülük ve ifade özgürlüğü titizlikle gözetilmelidir. Türk Hava Yolları, Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, BOTAŞ ve diğer kamu sermayeli şirketlerin son 10 yıla ait reklam ve tanıtım harcamaları yıl, kurum, tutar, ihale ve sözleşme yöntemi bazında derhal açıklanmalıdır."