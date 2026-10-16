Özdağ, TMSF kayyumuna tepki gösterdi, Halk TV'ye müdahalenin denetlenmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Özdağ, TMSF kayyumuna tepki gösterdi, Halk TV'ye müdahalenin denetlenmesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Grup Başkanvekili Özdağ, Cafer Mahiroğlu soruşturması kapsamında ilişkili şirketlere TMSF kayyum atanmasına tepki gösterdi. Kamu reklamlarının objektif ölçütlerle dağıtımı için soru önergesi veren Özdağ, Halk TV'ye yönelik müdahalenin hukuki denetime tabi tutulmasını istedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Medya kuruluşlarına yönelik kayyum kararlarının hukuki gerekçelerinin kapsamları ve yayın faaliyetleri üzerindeki etkileri kamuoyuna açık biçimde anlatılmalıdır. Soruşturma ile yayın özgürlüğü arasında sınır korunmalıdır." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen mali suçlarla ilgili soruşturma kapsamında, Mahiroğlu'nun ilişkisi tespit edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına tepki gösterdi.

Bu gelişmenin uluslararası medya kuruluşlarında da tartışıldığını aktaran Özdağ, Türkiye'deki basın özgürlüğünün yabancı medya kuruluşları tarafından da eleştirildiğini anlattı.

Televizyon kanalları arasında ayrım yapıldığını ileri süren Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Ahlak yalnızca muhaliflere hatırlatılacak bir kavram değildir. Kamu yararı yalnızca iktidarın eleştirilmesini önlemek için kullanılabilecek bir gerekçe de değildir. Bu konunun ekonomik boyutu da çok önemlidir. Basın özgürlüğü sadece medya kuruluşlarının ve gazetecilerin faaliyet özgürlüğü değildir. Siz medya kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürecek ekonomik gelir kaynakları olan ve ilan ve reklam haklarını engeller ve mahrum bırakırsanız, dolaylı yoldan basın özgürlüğünü fiilen yasaklamış olursunuz. Bugün yaşadığımız süreçte basın kuruluşları ve gazeteciler açısından en büyük baskı ve yasak, iktidarın uyguladığı ekonomik olarak yaşayamaz hale getirme politikasıdır."

Kamu reklamlarının basın kuruluşlarına eşit dağıtılmasına ilişkin TBMM'ye bir soru önergesi verdiklerini ifade eden Özdağ, şöyle konuştu:

"Kamu reklamlarının her medya kuruluşuna eşit miktarda verilmesini istemiyoruz, izlenme oranları, hedef kitle, reklamın amacı ve maliyet etkinliği elbette dikkate alınabilir. Ancak kriterler objektif, ölçülebilir, önceden belirlenmiş ve denetlenebilir olmalıdır. İstediğimiz şey ayrıcalık değil, adalettir. İstediğimiz şey kayırmacılık değil, şeffaflıktır. İstediğimiz şey kamu kaynaklarının siyasi sadakate göre değil, nesnel ölçülere göre dağıtılmasıdır."

Özdağ, bazı medya kuruluşlarına baskı uygulandığını ve reklam verilmediğini öne sürdü.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Özdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Medya kuruluşlarına yönelik kayyum kararlarının hukuki gerekçelerinin kapsamları ve yayın faaliyetleri üzerindeki etkileri kamuoyuna açık biçimde anlatılmalıdır. Soruşturma ile yayın özgürlüğü arasında sınır korunmalıdır. Halk TV'ye yönelik müdahale dahi yayınların durdurulmasına ve haber alma hakkının kısıtlanmasına yol açan uygulamalar hukuki denetime tabi tutulmalı, ölçülülük ve ifade özgürlüğü titizlikle gözetilmelidir. Türk Hava Yolları, Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, BOTAŞ ve diğer kamu sermayeli şirketlerin son 10 yıla ait reklam ve tanıtım harcamaları yıl, kurum, tutar, ihale ve sözleşme yöntemi bazında derhal açıklanmalıdır."

Kaynak: AA
Tasarruf Mevduatı Sigorta FonuCafer MahiroğluPolitikaEkonomiKayyumGüncelMedyaKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
Nereden nereye Üniversite okumak için Türkiye’ye geldi, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
İş görüşmesinden çıkan vatandaşın feryadı yürek dağladı İş görüşmesinden çıkan vatandaşın feryadı yürek dağladı
19:07
Eşref Saral’a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
Eşref Saral'a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
18:38
İstanbul’da hafta sonu da eğitime yağış molası Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi
İstanbul'da hafta sonu da eğitime yağış molası! Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi
18:21
İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü: Trafikte karşısına çıkan balığa yol verdi
İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Trafikte karşısına çıkan balığa yol verdi
18:04
Kocaeli’nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu İki şehirde can kaybı 5’e yükseldi
Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi
17:31
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 19:19:15. #7.13#
SON DAKİKA: Özdağ, TMSF kayyumuna tepki gösterdi, Halk TV'ye müdahalenin denetlenmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei