Özdemir, Cumhur İttifakı'nın Üsküdar Belediye Başkan Vekili adayı Sarıoğlu'nu duyurdu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayının Muhammed Emin Sarıoğlu olduğunu açıkladı.

Üsküdar Belediyesi'nde gerçekleştirilecek belediye başkan vekilliği seçimi öncesinde Cumhur İttifakı'nın adayı belli oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti ve MHP grubunun ortak adayının Muhammed Emin Sarıoğlu olarak belirlendiğini duyurdu.